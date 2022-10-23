他罹胃結石被醫師要求「每天喝可樂」！一周後回診驚呆：這麼有用

▲李姓男子就醫發現胃結石，在醫師的叮囑下，連續喝了一周的可樂，結果結石消失了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

廣西玉林的李姓男子近日頻繁胃脹、胃痛，發作時痛到連犯都吃不下，到醫院就診時發現，胃裡有顆結石，醫師於是開藥，並叮嚀李男「每天喝可樂」，沒想到時隔約1周左右，李男的胃結石真的消失，讓他開心大喊「喝可樂就把這治好了，還免除內鏡手術的痛苦，真開心」。

綜合陸媒報導，李男近期一直感覺胃部不適，脹痛感襲來時，甚至連飯都吃不下，連續吃了2天的胃藥，症狀仍沒有好轉，最後只好前往玉林市中醫醫院做檢查。

李男照胃鏡檢查發現，胃裡有一團青綠色、直徑約5公分的團塊狀物品，經過醫師判斷，認為是胃結石。李男也說，自己非常喜歡吃柿子，幾乎每天都吃，因此醫師研判，李男是因此才罹患胃結石。

▲李男回診時，醫師還準備了2桶可樂。（圖／翻攝微博）



不過，所幸李男即早就醫，發現時還沒有胃潰瘍、出血或穿孔等症狀，醫師透過器械試探，發現結石相對疏鬆，於是開了抑酸劑、胃黏膜保護劑，同時叮囑李男，每天都要喝可樂。

李男遵照醫師的囑咐，每天飲用100毫升的可樂，持續了約一個星期，結束後再度回到醫院看診，驚喜地發現「胃結石溶解消失」，就連醫生幫忙準備的2桶可樂都沒有派上用場，讓他相當開心，「喝可樂就把這治好了，還免除內鏡手術的痛苦，太開心！」

對此，玉林市中醫醫院脾胃科主治醫師全光輝表示，雖然吃柿子導致胃結石的狀況不多，但每年都會有人因此就醫，近年來國外有出現用可樂治療胃結石的案例，但並非每個胃結石的患者都可以用這種方式。

全光輝說，可樂屬於碳酸飲料，裡面包含的氣體、酸性液體及其他成分，對溶解食物性結石有一定的效果，但也要考慮可樂可能刺激胃部，如果已經潰瘍，還大量飲用，可能導致穿孔。

全光輝提醒，許多人吃完柿子後幾個小時到1周內會出現腹痛症狀，另一部分仍則是慢性過程，甚至沒有明顯不舒服，因此若近期吃過柿子、黑棗、生山楂等食物，尤其是空腹吃下後出現明顯疼痛、腹脹、噁心等相關症狀，務必立刻到醫院就診。

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