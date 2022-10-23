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彩虹運動抗爭的開端！「石牆事件」性別弱勢被針對　上百物件展出

▲▼「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

▲「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

記者林育綾／台北報導

台灣同志大遊行將於10月29日舉行，究竟性傾向及性別認同少數族群的抗爭、遊行怎麼來？台北當代藝術館與台北歌德學院共同主辦「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開50多年前重要的「石牆事件」，警察針對性別少數族群臨檢，成為酷兒反抗浪潮的開端。此次展出100組物件，也會在卸展時開放民眾帶回家。

▲▼「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

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▲「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽從2019年在北美歌德學院、柏林同志博物館揭開序幕後，隨即展開世界巡迴展。（圖／台北當代藝術館）

「酷兒」統稱社會上「與異性戀不同」的性取向或性別認同者，包括同性戀、雙性戀、跨性別、變⋯等等。而提到酷兒的反抗運動，不得不提1969年6月27日～28日的夜晚，一群酷兒奮起抵抗警察對石牆酒吧（Stonewall Inn）的針對性臨檢，連續多日的暴動，讓「石牆事件」成為LGBT族群反抗運動的開端，如今已經50週年。

「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽由歌德學院、柏林同志博物舘、德國聯邦政治教育中心共同策劃，為紀念50年前性別弱勢群體反抗政府迫害的「石牆事件」，邀請策展人比爾吉特．波索爾德(Birgit Bosold)、卡琳娜．克魯格鮑爾（Carina Klugbauer），策劃與回顧德國LGBTQ發展史。

展覽從2019年在北美歌德學院、柏林同志博物館揭開序幕後，隨即展開世界巡迴展。這次在台北當代館展出100組物件，形式包含照片、海報、傳單、地下雜誌、藝術品和影片等。

▲▼「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

▲▼這次在台北當代館展出100組物件，形式包含照片、海報、傳單、地下雜誌、藝術品和影片等。（圖／台北當代藝術館）

▲▼「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

而為了拉近觀眾與歷史間的距離，展場空間設計跳脫單線的歷史敘事方式，聚焦在德國酷兒運動史上各個關鍵人事物。抗爭歷程的百餘張歷史照片、象徵性口號標語等物件，以繽紛鮮明的色彩轉印在畫布、海報、T恤、傳單或膠帶上，生動地呈現德國從1960年代起，酷兒的發展歷程以及多元族群無畏的奮鬥紀錄。

策展人比爾吉特對於展覽首度在台北展出，開心的表達，「透過回溯這群邊緣化族群，努力爭取公民身份與認同的研究過程中，發掘象徵新開始或突破的事件紀錄，都是建構集體歷史的一部分，希望讓大眾可以感受其中帶來的影響力。」

▲▼「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

▲▼「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

▲▼「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

當代館駱麗真館長提到，繼2017年當代館展出亞洲第一檔官方美術館舉辦的「光・合作用─亞洲當代藝術同志議題展」，隨著展覽推進社會上LGBTQ議題更多元、更開放的討論效應。這次展覽落腳於台北這座同志友善的城市，帶領大家見證德國50多年來推動酷兒平權運動，關照更多族群所提出的價值視野，還原被忽略的酷兒群體故事，開啟國際間更多元文化的對話。

台北歌德學院余德莎院長也表示，這是一場勇敢且振奮人心的巡迴展覽，期望這檔展覽像一盞聚光燈，照向不同地方的各種酷兒生活、衝突、騷亂、慶典、藝術，觀眾隨著光源探索，將發現新的聯繫與理解。展覽期間也將播映德國酷兒電影，還有德語導覽的活動，歡迎各種族群一起走進當代館認識彼此。

而在12月25日展覽最終日，將史無前例舉辦一場「酷兒歷史90分鐘大搶GO！QUEER FOLLOW ME！」閉幕活動，現場除了安排播放柏林同志博物館為展覽製作的導覽影片外，也會邀請觀眾參與卸展活動，更歡迎民眾將展覽現場的歷史照片、T恤等展品帶回家。

▲▼「作為酷兒—德國酷兒發展史」展覽，揭開LGBT反抗運動的發展史，展出上百組物件，卸展當天開放民眾帶回家。（圖／台北當代藝術館）

▲展覽在12月25日最後一天，會邀請觀眾參與卸展活動，可將展覽現場的歷史照片、T恤等展品帶回家。（圖／台北當代藝術館）

作為酷兒—德國酷兒發展史
即日起～2022年12月25日 10:00 - 18:00（週一休館）

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