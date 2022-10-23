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今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今（23日）18點36分正式進入「霜降」節氣。對此，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授特別提醒，進入「霜降」之後，生肖屬兔、龍、馬、狗的人要特別留意身體狀況，慎防血光之災。

何謂「霜降」？楊登嵙說明，2022年10月23日18點36分進入「霜降」的節氣，這個節氣含有天氣漸冷、初霜出現的意思，是秋季的最後一個節氣，也意味著冬天的開始！民間有諺語「一年補透透，不如補霜降」，足見這個節氣對我們的影響。

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楊登嵙表示，霜降過後即立冬，此時「補霜降」應以養陰為基本法則，養陰內涵，一方面指陽氣內收，精氣斂藏，另一方面，太陰對應肺脾，少陰對應心腎，因此秋冬時節也是調養肺脾、心腎的好時機。保健方法是外出時添衣保暖全身，對內要重潤肺、保暖腸胃，增強身體的防衛能力。

楊登嵙提醒，2022年「霜降」這半個月，生肖屬兔、龍、馬、狗的人要注意健康，腸胃及呼吸系統方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃爲宜，生活作息要有規律。他表示，小有病痛安全起見找醫生檢查診治爲宜，切勿拖延，需要提高警惕；平時必須多休養生息，避免勞損，防範未然。身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災。

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