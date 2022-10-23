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便便出現「5狀況」注意了！　醫示警：當心是腸癌初期

腹瀉,腹痛,烙賽,拉肚子。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，非當事人！（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

十大癌症榜首大腸癌連續14年蟬聯第一，數據指出，台灣平均每35分鐘就有1人罹患大腸癌。對此，營養師李婉萍日前呼籲，若出現長期腹部不適、體重莫名減輕、貧血、虛弱疲勞等情況，可能是身體發出警號，更要特別注意平時便便狀況，千萬不可忽視。

李婉萍在臉書發文指出，大腸癌每年都在快速增加，甚至也有年輕化的趨勢！大腸癌已經連續14年是十大癌症之首，若能及早發現、趕緊治療，存活率還是有的。

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李婉萍特別提醒，若身體出現以下症狀，可能是大腸癌初期：

1、便中有血或黏液：很多人經常以為是痔瘡而不以為意
2、排便習慣改變：出現便秘或腹瀉，或兩種交替發生
3、大便型態改變：糞便變得細小
4、長期腹部不適：例如痙攣、脹氣或疼痛
5、常有便意感，但排便時總覺得沒排乾淨
6、貧血、虛弱或疲勞
7、體重莫名減輕

▲▼優格,優酪乳。（圖／翻攝自pixabay）

▲研究指出，每天一杯優格，能有效預防大腸癌。（圖／翻攝自pixabay）

如何在日常飲食中有效降低罹患腸癌的風險？毒理學家招名威就曾表示，腸胃道容易累積髒東西，益生菌能幫助我們將這些髒東西排出體外，進而減少腸胃道裡的致癌物質。根據美國華盛頓大學研究團隊發表在《Gut》期刊的成果顯示，「每天一杯優格，就能降26%罹患大腸癌風險」。

招名威建議，優格是日常膳食攝入乳製品的重要產品類型，每天只要一小杯，不僅能增加飽足感，更是解饞最好的甜點。優格其他好處包括，補充蛋白質和鈣質、提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、防便秘。

▲▼ 。（圖／營養師李婉萍臉書）

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