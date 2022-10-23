規劃「圍台軍演」基礎　中共新任軍委副主席「長期服役台海前線」

▲中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共最新一屆黨內高層人士已經出爐，總書記、軍委主席同樣由習近平擔任，但軍委副主席則出現了一名新面孔，是曾擔任解放軍東部戰區司令位置退下的何衛東。何衛東曾長期在台海前線服役，升任東部戰區司令後，更策劃了大大小小的台海軍演，連今年8月的「圍台軍演」也是依照他所規劃的基礎來執行。

▼解放軍「圍台軍演」。（圖／CFP）



何衛東現年65歲，15歲就在南京軍區參軍入伍，從最基層的偵查戰士一路向上爬，長期在台海前線的陸軍第31集團軍（現第73集團軍）服役，之後更擔任過南京軍區副參謀長、江蘇省軍區司令員、上海警備區司令員、西部戰區副司令員兼陸軍司令員。

值得注意的是，何衛東2019年12月升任東部戰區司令員之後，台海情勢進一步緊張，解放軍頻繁在台海展開軍演，並加大軍機繞台規模，直到他今年初離開該職位之前，大大小小的軍演行動都由他規劃，甚至今年8月的「圍台軍演」，也是依照他的規劃基礎來執行。

離開東部戰區之後，何衛東來到了直屬習近平的「軍委聯指中心」（中央軍委聯合作戰指揮中心），協助最高統帥進行戰略指揮，地位進一步提升，也顯示出台海已經成為中央軍委的重要任務。