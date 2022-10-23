「長榮航城市馬拉松」開跑！跑1公里就送100哩　爽拿機票折扣碼

▲長榮航空城市觀光馬拉松今日開跑。（圖／長榮航空）

記者李宜秦／台北報導

首度升級全馬的「2022長榮航空城市觀光馬拉松」今(23)日於總統府前廣場盛大開跑，超過兩萬名跑者參與，長跑好手曹純玉、謝千鶴順利完成四連后冠，2020年因傷未參賽的周庭印也拿下男子全程馬拉松組冠軍寶座。而幼苗男子組的優勝者鄭惟仁年僅15歲，總排名第8名。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「長榮航空城市觀光馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，這代表長榮航空跟跑者都一起準備好了！我們希望能夠透過賽事持續推廣健康的生活態度，向大家介紹台北這座美麗的城市，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊」。

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▲今年長榮航空城市觀光馬拉松首度升級全馬，吸引超過兩萬名跑者參與。（圖／長榮航空）

今年賽事精彩，長跑好手曹純玉、謝千鶴順利完成四連后冠，分別跑出1小時15分16秒及37分02秒的成績，衛冕女子10公里組及21公里組的冠軍。2020年因傷未參賽的周庭印此次強勢回歸，以2小時29分01秒的成績不負眾望拿下男子全程馬拉松組冠軍寶座。

另外，為鼓勵青少年跑者挑戰自我，長榮航空於今年增設10公里組的「幼苗組」獎項，幼苗男子組的優勝者鄭惟仁年僅15歲，且跑出36分59秒的成績居總排名第8，未來邁向國手之路值得期待。

▲長榮航空董事長林寶水(右二)、總經理孫嘉明(右一)、發言人陳耀銘(左二)及協理王振興(左一)出席2022長榮航空城市觀光馬拉松，同時宣告即將於10月25日開航台北-米蘭、11月3日開航台北-慕尼黑。（圖／長榮航空）

為了迎接首屆「全馬」盛會，長榮航空於終點提供全馬跑者「完賽連帽斗篷」，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標還有長榮空廚設計的輕食冷餐盒，以及多達十項以上的豐厚禮物。

另長榮航空今年也送出共10張歐美澳和亞洲區不限航點機票，同時邀請長汎假期提供10名新台幣3,000元旅遊金供跑者抽獎，另外，每位跑者參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋，以及國際線機票折扣碼、樂e購專館8折等優惠。