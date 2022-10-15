長榮航空勞資團協達共識　「空地勤年終獎金一致化」

▲長榮航空。（資料圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空與長榮航空關係企業工會提出之空、地勤員工勞動及福利議題達共識，包括空地勤年終獎金一致化、國定假日上班獎金增加、飛航組員合約及空服人員外站旅館住宿問題保障，長榮航空宣布將擇期簽署團協。

長榮航空表示，與長榮航空關係企業工會歷經多次意見交流及兩次協商會議，勞資雙方皆展現最大善意，就相關議題取得共識，將擇期簽署團體協約，此為長榮航空首次與公司及關係企業各業務領域員工所組成的工會簽訂團協。

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長榮航空表示，長榮一貫秉持與複數工會良性互動及堅持平等對待原則，並持續營造和諧勞資關係，作為企業永續經營之基石；此次與長榮航空關係企業工會之團體協約內容，將涵蓋飛行員、空服員、地勤員工之福利及勞動條件。

長榮航空關係企業工會理事長徐瑋鍠則表示，工會針對空地勤員工勞動及福利議題，多次與長榮航空討論協商，考量員工權益、勞動條件與公司管理權的平衡，討論出以下幾大方向，包括優於勞基法給予會員代表會務假、爭取地勤同仁臨時事假可轉特休、國定假期上班獎金涵蓋日期範圍及金額增加、飛航組員合約及空服人員外站旅館住宿問題保障、空地勤年終獎金一致化。

徐瑋鍠指出，勞資關係不一定非要劍拔弩張，彼此互信必能達成雙贏，期待第一步能夠激起火花，在台灣的勞工運動上開創不同的道路。