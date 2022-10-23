捷運電扶梯貼女襲臀再說對不起　北捷易遭性騷路線與地點曝

▲針對台北捷運世貿站發生襲臀性騷事件，電扶梯明顯空曠，該男卻刻意靠近襲臀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局捷運警察隊指出，今年10月初，有女子在捷運世貿站搭手扶梯時，疑遭後方男子蓄意以手觸碰臀部，警方調閱監視器，該時段手扶梯僅有男女兩位當事人使用，該男上扶梯後，隨即移動到女子身後，疑用右手碰到該女子，女子察覺後轉身瞪視該男子，該男雖立即道歉，但被害女子認為兩人距離本遠，但該男卻刻意貼近用手侵犯其身體，堅決提告。

捷警隊依該男衣著特徵，調閱站內、站外數十支監視器鏡頭，並在其出沒地點埋伏守候，最終查獲這名襲臀惡狼，捷警隊依性騷擾防治法函移案發地信義警分局續辦。

▲針對台北捷運世貿站發生襲臀性騷事件，捷運警察隊刑事組長宋俊良說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

根據捷運警察局統計：台北捷運今年發生的觸犯《性騷擾防治法》案件共計35件，其中車廂內發生佔27件最多；最常發生性騷擾案件的捷運通勤路線，為板南線19件。

警方分析，捷運通勤性騷擾案件，易發生於上下班時段，人潮擁擠的車廂中；捷警隊針對性騷擾案件易發生場站、時段定期滾動式檢討，警方會機動調配警力，強化犯罪熱點巡守勤務，並要求線上警網對於站體陰暗、僻靜角落加強巡視，警方也希望通勤婦女提高自身安危警覺、增加應變能力，希望藉此降低是類性騷擾事件發生。

▲針對台北捷運世貿站發生襲臀性騷事件，捷運警察隊統計台北捷運性騷案件數量（圖／記者張君豪翻攝）

捷警隊呼籲：乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，均觸犯《性騷擾防治法》第25條，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金。捷運系統內監視器密布，請民眾勿逞一時私慾而觸法，警方提醒民眾，遇到性騷擾事件，可高聲呼喊吸引站務人員、其他旅客注意，或撥打110報案電話，警方會立即到場協助。

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