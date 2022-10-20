倫敦30年後恐被淹！英工程師公布地圖警告　這些地區難逃一劫

▲英國2019年倫敦北部遭洪水侵襲，街道淹水。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

全球暖化導致海平面上升，讓許多人憂心居住地區未來是否會淹水。英國工程師近期透過推特分享相關數據套用在Google地圖上的結果，呈現未來30年可能淹水的區域，結果發現隨著海平面上升1公尺，許多地區都將被淹沒，包含鐵路、農田與度假勝地，就連首都倫敦也難逃一劫，讓許多人感到驚嚇。

▲工程師羅斯瓊斯分享未來30年可能淹水的區域。（圖／翻攝自推特／Russ Jones）

英媒Metro報導，工程師羅斯瓊斯（Russ Jones）分享氣候中心公布的地圖，可見許多地區呈現紅色色塊，若未來大眾不努力達成氣候目標，海平面水位將在短短30年內上升。即便水位僅上升1公尺，部分地區就有可能被水淹沒。

數據顯示，這可能會讓北威爾斯、英格蘭東部部分地區被淹沒，包括鐵路、農田與度假勝地，而首都倫敦也難逃一劫，接近河流的地區將受到影響。

隨著大氣溫室氣體增加，海洋變暖帶來更多降雨、更強更頻繁的風暴，加上冰川融化，全球各地許多低窪地區已面臨頻繁洪災，其中部分地區未來恐怕變成不適合居住的地方。這些都敦促著人們應該要採取更多措施應對氣候危機。