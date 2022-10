倫敦30年後恐被淹！英工程師公布地圖警告　這些地區難逃一劫

▲英國2019年倫敦北部遭洪水侵襲,街道淹水。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

全球暖化導致海平面上升,讓許多人憂心居住地區未來是否會淹水。英國工程師近期透過推特分享相關數據套用在Google地圖上的結果,呈現未來30年可能淹水的區域,結果發現隨著海平面上升1公尺,許多地區都將被淹沒,包含鐵路、農田與度假勝地,就連首都倫敦也難逃一劫,讓許多人感到驚嚇。

▲工程師羅斯瓊斯分享未來30年可能淹水的區域。(圖/翻攝自推特/Russ Jones)

英媒Metro報導,工程師羅斯瓊斯(Russ Jones)分享氣候中心公布的地圖,可見許多地區呈現紅色色塊,若未來大眾不努力達成氣候目標,海平面水位將在短短30年內上升。即便水位僅上升1公尺,部分地區就有可能被水淹沒。

數據顯示,這可能會讓北威爾斯、英格蘭東部部分地區被淹沒,包括鐵路、農田與度假勝地,而首都倫敦也難逃一劫,接近河流的地區將受到影響。

隨著大氣溫室氣體增加,海洋變暖帶來更多降雨、更強更頻繁的風暴,加上冰川融化,全球各地許多低窪地區已面臨頻繁洪災,其中部分地區未來恐怕變成不適合居住的地方。這些都敦促著人們應該要採取更多措施應對氣候危機。

This map of places 1m underwater in 30 years should terrify you.

https://t.co/we5jlUoeOP pic.twitter.com/01j0JYICi4