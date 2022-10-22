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兒科患者爆增！持續發燒咳不停　醫：多病毒流行...有症狀速就醫

▲▼2歲的小潔因腺病毒感染，手上打著點滴，讓陪在一旁照顧的阿嬤相當心疼。（圖／門諾醫院提供，下同）

2歲的小潔因腺病毒感染，手上打著點滴，讓陪在一旁照顧的阿嬤相當心疼。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2歲的小潔手上打著點滴，讓陪在一旁照顧的阿嬤相當心疼，原來小潔因腺病毒的感染，連續幾天受發燒所苦，所幸住院治療後，發燒情形已有改善。門諾醫院小兒科醫師余進光說，秋冬之際，日夜溫差大再加上流感季的到來，近來可說是多種病毒齊發、細菌潛伏，小兒科患者明顯增加，呼籲家長落實勤洗手、戴口罩等防護工作，若發現孩子有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒甚至出現呼吸喘等症狀時，應盡快就醫，避免引發併發症。
 
小兒科診間明顯看到許多小小患者戴著口罩候診，咳嗽咳不停再加上濃濃的痰音，讓陪在旁的家長相當心疼。新冠疫情尚未平息，除了擔心孩子染疫，受到天氣變化及流感盛行的的影響，不論是門診或急診，明顯可見兒科就診人數的增加甚至兒科病房幾乎滿床。醫師表示，近期以2歲到小學低年級的患者最多，除了A型流感、黴漿菌、腺病毒感染等，呼吸道融合病毒感染的幼童也不在少數。

▲▼2歲的小潔因腺病毒感染，手上打著點滴，讓陪在一旁照顧的阿嬤相當心疼。（圖／門諾醫院提供，下同）

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小潔住院治療後，發燒情形已有改善。
 
醫師指出，呼吸道融合病毒的症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、痰液增加、食慾不振等，由於症狀與感冒相似，再加上新冠疫情社區化，很多家長在第一時間難以分辨，醫師提醒，除了透過家用快篩試劑排除是否染疫，若聽到孩子呼吸時有「咻咻咻」的聲音，就很可能是受到呼吸道融合病毒的感染，應盡快到醫院進一步的檢查與治療，由於這支病毒非常難搞因此病程較長，大約要兩周以上才會痊癒。另外，持續發燒以及咳不停的腺病毒及黴漿菌也在這波就醫潮中居高不下，醫師提醒，家長要提高警覺，有症狀應及早就醫。

▲▼2歲的小潔因腺病毒感染，手上打著點滴，讓陪在一旁照顧的阿嬤相當心疼。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師余進光說，若發現孩子有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒甚至出現呼吸喘等症狀時，應盡快就醫，避免引發併發症。
 
此外，A型流感來勢洶洶，醫師建議在尚未進入流感高峰期前，符合資格的民眾應盡快完成流感疫苗的注射，尤其家中有滿6個月以上的幼童應盡早施打加強保護力，以防範接下來可能出現的大流行。醫師強調，流感病毒傳染力強，各年齡層皆可能感染，尤其是嬰幼兒、長輩和慢性病患者，都可能因流感併發重症，且流感疫苗接種至少要2週後才會產生保護力，建議越早完成施打越好。
 
余進光強調，最近的確有一些病毒在兒童族群中流行，提醒家長務必帶家中孩童儘早接種新冠疫苗及流感疫苗並落實戴口罩、勤洗手盡量不要到人潮擁擠的地方，唯有做好自身防護，才能避免病毒上身。

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