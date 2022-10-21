台大妹「直播月入60K」比上班族強　曝爽賺內幕：靠才華沒啥不好

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台大女學生投入直播行業數年，會彈鋼琴、吉他的她，當初在朋友的鼓勵下，每天直播唱歌、聊天，漸漸累積了一票粉絲，在全盛時期月收高達6萬元，如今大四的她要準備論文，收入落在4萬左右。她直言，很多人戴著有色眼鏡看待這一行，不過她認為，「用自己的優勢跟才華賺錢，沒什麼不好。」

台大女同學在Dcard發文提到，接觸直播以前，她是在餐廳打工，假日從早上到晚，全身心都會超疲憊，完全沒心力去玩營隊、聯誼之類的，「因為高中有學過吉他，加上從小都有學鋼琴，姊妹們也一直鼓勵我去嘗試直播，後來半推半就試試看綠播（非色情的那種）。」

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在菜鳥時期，她坦言有點乾，都是姊妹在捧場，偶爾父親也會聽她唱歌，「我每天固定唱兩小時，連續唱了大概一個月左右，就有一些人會固定來聽我唱歌，也讓我有更多動力。前半年收入大概落在2萬5左右，比起打工整整多1萬，當然我開播的時間蠻長的，因為我自己也喜歡跟大家聊天唱歌。」

▲女大生分享直播經歷。（圖／翻攝自Dcard）

在原po漸漸變成老鳥，也有穩定的粉絲量後，便增加開播時間，甚至會拿直播的收入投資自己，「請了音樂老師教我更多東西，買更多能讓自己表演更好的設備，這個時期我大概1個月播60小時，收入大概落在6萬左右，比起上班族應該是好一點，也讓我大學可以不用擔心收入。」

目前大四的她要準備論文，只能減少直播時間，月收入大概4萬多，不過還是很夠用，她表示，「從入行到現在，我都沒有觸碰彩播的領域（當然一定會有經紀來挖角），我也過得很充實，用自己的優勢跟才華賺錢，我覺得沒什麼不好啊，也希望對直播有偏見的人不要酸言酸語。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「窮鬼我本人看了有夠心動」、「你的直播有在教微積分嗎，想惡補一下」、「我做也覺得很好賺，但被抽很多不太爽」、「月領6萬...以學生來說算財富自由了吧XD」、「我要是有外貌有才藝，我也想開直播嗚嗚」。

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