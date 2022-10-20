加拿大「台裔女警」殉職！死前開槍企圖制伏男嫌　驚揭他襲警案底

▲台裔移民第二代的31歲加拿大皇家騎警楊子信（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）18日執勤時殉職。（圖／翻攝自加拿大本拿比市皇家騎警推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

31歲的加拿大皇家騎警楊子信（Shaelyn Tzu-Hsin Yang，前譯楊慈心）18日在卑詩省（British Columbia）本拿比市（Burnaby）執勤時殉職，隨後證實她父母是來自台中的移民。外媒稱，持刀刺死女警的37歲男嫌曾有襲警前科，現已被指控一級謀殺罪，而楊子信死前開槍擊中嫌犯，也是現場唯一開槍的警察。

據加拿大「Global News」報導，調查小組警官皮耶洛第（Tim Pierotti）表示，31歲的楊子信18日上午和另一名工作人員一同被派往布羅德維尤公園（Broadview Park）與無家可歸的男性露宿者交談，「我的理解是，楊姓騎警被要求協助通知他，他遭禁止進入公園。他們當時沒有打算把他帶走，只是要通知他。」隨後發生的爭執中，楊子信被刺中一刀，在醫院傷重不治身亡。

▲加拿大本拿比市皇家騎警表示，目前已在主要分隊與社區警察辦公室為楊子信設置紀念哀悼區，開放民眾至現場寫下留言弔唁。

卑詩省檢方表示，37歲的男嫌漢姆（Jongwon Ham）已被指控一級謀殺罪，但他因中彈仍在住院中，19日首次出庭並未親自到場而是在醫院出庭，目前已被還押至11月2日受審。報導指出，漢姆去年2月曾在溫哥華因反抗襲警被捕，今年3月獲保釋的幾天後又被指控涉嫌襲擊一名保全，有條件獲釋卻多次未出庭，自上月以來當局已對他3度發出逮捕令，最近一份才剛在周一（17日）發出。

加拿大CBC引述卑詩省獨立調查辦公室（IIO B.C.）說法稱，楊子信在死亡前開槍擊中了漢姆，也是事件中唯一開槍的警察，目前不確定她總共開了幾槍，也不清楚她是在被刺傷之前或之後才開槍。IIO首席長官麥克唐納（Ron MacDonald）表示，調查辦公室已經掌握了附近一棟建築監視錄影器的關鍵畫面，雖然現場範圍廣大，影像又是從遠處拍攝的，但確實拍到了整起經過，估計對調查有十足幫助。

▲楊子信父母是來自台中的移民，任職加拿大騎警僅3年時間就不幸殉職。

報導指出，楊子信任職加拿大騎警僅有3年，上級形容她是一位善良且富有同情心的人，她一直在本拿比分隊中負責心理健康和無家可歸者服務的工作。目擊現場的快遞司機達利瓦（Lakhwinder Dhaliwal）回想當時情景，搖了搖頭說，「我看到警察試圖讓她醒來，幫她做CPR，還有4名警察在處理持刀者……看到這些真是太可怕了，因為我以前曾見過那傢伙。」

達利瓦和其他幾名民眾向CBC表示，嫌犯漢姆和他搭的帳篷出現在公園附近已經好幾個月。當地男子特爾托（Joe Turtle）透露，他平常會帶狗來玩飛盤，他的妻子曾多次投訴帳篷男子，因此他認為公園工作人員曾經接觸過漢姆，「帳篷原本是放在營地的最外圍處，但最近被移到了中間。他不說話，我跟他打過幾次招呼，他只是一直盯著我看。」

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