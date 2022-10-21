最新民調！張善政支持度38%居冠　擴大領先鄭運鵬11個百分點

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數35天，桃園市長由國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶及無黨籍鄭寶清四人角逐市長大位。根據《TVBS民調中心》21日公佈最新民調顯示，張善政支持度38%、鄭運鵬27%、鄭寶清6%、賴香伶5%，張善政暫時領先。而鄭寶清、賴香伶支持度有下降趨勢。

相較前次調查（2022年9月），張善政支持度略升兩個百分點至38%，鄭運鵬則維持27%，兩人差距由9個百分點增至11個百分點，而鄭寶清支持度則降至6%、支持賴香伶仍維持5%，未決定24%。而鄭寶清與賴香伶支持度從8月至今皆有下降趨勢。

從政黨支持者度來看，民進黨支持者中，支持鄭運鵬有70%， 但國民黨支持者中則有83%支持張善政，顯見比起綠營，藍營選民在桃園選舉中，已明顯歸隊了。值得注意的是， 民眾黨支持者中， 支持張善政的比例為50%，高於賴香伶的29%；至於中立選民，仍以張善政35%的支持度最高。

在受訪者年齡方面，20至29歲年輕選民中，有30％支持張善政、有18%支持鄭運鵬、16%支持賴香伶、30%未決定；30至39歲選民中，則有39%支持鄭運鵬、26%支持張善政；40至49歲及50至59歲中支持度皆上升，其中50至59歲有53%支持張善政、24%支持鄭運鵬，兩者差距幅度近三成。

本次調查是TVBS民意調查中心於111年10月17日至20日晚間18：30至22：00及10月16日下午13：30至17：00進行的調查，共接觸1,366位20歲以上桃園市民，其中拒訪為257位，拒訪率為18.8%，最後成功訪問有效樣本1,109位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。