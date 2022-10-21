桃園市長選戰抽籤號次出爐　4候選人都很滿意這樣說

▲張善政對於抽出選號1號表示，老天幫忙，一切順心，一定當選。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，21日於市選委會舉行選號抽籤。4名候選人都親自到場抽籤。第一個登記市長選舉的民進黨市長候選人鄭運鵬第一個抽籤，抽中3號，立即喊出「運鵬當市長，市民有靠3」口號，對於抽中3號，鄭運鵬表示，3號是他最喜歡的選號。

▲民眾黨市長候選人賴香伶表示，抽到幸運的勝利手勢2號，代表其勇敢改革、二號不說的作為。（圖／賴香伶競辦提供）

接著，登記第2的民眾黨市長候選人賴香伶抽籤，抽出選號2號。賴香伶表示，抽到幸運的勝利手勢2號，表示其勇敢改革、二號不說的作為，而她的政策白皮書已經上網，清廉專車今天起行遍桃園13區，籲請選民支持。

登記第3的國民黨候選人張善政抽籤，唸出拿出的選號1號，一旁人員不禁脫口而出「哇！一定當選」；張善政也順口喊出「桃園第一名，善政一定贏」口號，同時於場外受訪時對於媒體問他抽中1號看法，張善政表示：老天幫忙，抽中大家很喜歡的選號1號，期大家一切順心。

至於，登記第4的無黨籍候選人鄭寶清，由於籤箱只剩唯一選號4號，只有拿起最後一個選號，由選務工作人員大聲唸出鄭寶清候選人選號4號。