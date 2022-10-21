次世代疫苗接種破百萬！各縣市施打人數曝「台中市排第一」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內莫德納次世代疫苗從11日起放寬到18歲以上可以接種，根據指揮中心最新統計，目前次世代疫苗接種達101萬劑，打氣上升，當中99.8萬人為本國籍，進一步分析各縣市接種狀況，以台中市接種人數最多達到19.4萬，接著是新北市14.8萬，台北市11.4萬。

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▲莫德納雙價疫苗各縣市接種情形。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

莫德納BA.1雙價疫苗9月24日起開打，首波兩階段開放至50歲以上民眾，並於10月11日擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前次世代疫苗累積接種101萬2141人次，這是包含本國籍與外國籍人士，另透過歸戶到各縣市去看，本國籍總計接種99.8萬人。

另外依照各縣市去比較，台中市為全國接種情況最好，已經有11.9萬人接種，接種率10.7%，莊人祥強調，目前沒有什麼太大安全疑慮下，鼓勵民眾符合接種資格都可以先瞭解各縣市醫療院所有提供次世代疫苗地方跟時間，可直接預約或是有提供隨到隨打服務。

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