抽中2號！蘇清泉親手幫宣傳車貼號碼牌　允諾成為讓屏東變好

▲蘇清泉親自將號碼牌貼在宣傳車上 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣縣長候選人蘇清泉今抽籤抽到2號，並於車隊掃街前親自將號碼牌貼上；蘇清泉表示，2號代表「勝利在望 屏東雙贏」，自己積極勤走基層，持續蹲點地方，從盤點資源、傾聽民意，實際與團隊研究規劃能夠著力的政策問題。蘇清泉認為屏東縣需要的是一個真正能為民眾做事能懂民眾需求，讓屏東變好的縣長。

蘇清泉向媒體及全屏東縣縣民承諾，當選後將盡心盡力為屏東奮鬥努力，以屏東縣鄉親的需求為首要施政目標；並且說潘縣長所提的好政策，他一定會延續下去，潘縣長做不足或還沒做的，他會立刻補強、用創新的理念造福屏東，尤其是老人和兒童的福利。

他說，昨天他到潮州拜訪兩位年輕夫妻，是經營觀賞魚的業者，聊天中得知這對夫妻的兩個幼兒戶籍設在澎湖，因為澎湖的兒童福利比屏東好；「我聽了很心痛」，屏東的老人戶籍設在高雄市的也不在少數，難怪屏東的人口會跌落到80萬以下。

蘇清泉表示：「把老人小孩照顧之後，減輕年輕人的負擔，馬上啟動居住正義，建造青年社會住宅，參考新加坡的模式，而且住宅區設有平價托嬰中心、育兒資源中心，用最完善人性化、最優惠的方式照顧年輕人。此外，縣內都市計畫通盤檢討與規劃，活絡鄉鎮市的經濟，引進高科技，創造更多的就業機會，徹底改善屏東縣經濟落後的情況，讓人口止跌回升，讓屏東迎頭趕上，甚至超越其他縣市」。

最後，他強調，「絕不貪汙」，將秉持「行公義、好憐憫、心存謙卑與真理」的信念，一心一意為屏東縣服務。