手伸進圍欄「逗弄熊」！3歲女童右手臂當場被咬斷

▲女童逛動物園，被熊咬斷手臂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

許多人帶孩子逛動物園，針對一些兇猛動物的園區，園方除了會設置安全措施將人跟動物隔開，也會透過標語警告，提醒觀賞者不要跨越界線。但伊拉克一名3歲女童參觀動物園時，因為覺得好玩，把手伸進有熊的圍欄中，結果當場引發熊的獸性，右手臂遭到熊直接咬斷濺血。女童後來被緊急送醫，伊拉克當局也下令先關閉動物園，靜候調查。

根據《每日郵報》報導，這起意外事件是發生在本月18日，伊拉克北部庫德斯坦區（Kurdistan）蘇萊曼尼亞(Sulaymaniyah)，該名被熊攻擊的3歲女童，被咬後身上處處血跡，被咬斷的右手臂處還包裹著大量繃帶，正在醫院等待接受手術。

▲女童右手臂包裹著大量繃帶，白色T卹上一片血跡。（圖／翻攝自Twitter）

面對小小孩逛動物園被咬斷手臂，許多民眾指責家長有疏忽，怎麼放任女童把手伸進圍欄中；不過也有網友認為，會發生這麼嚴重的意外，可能與動物園安全措施不足有關。目前該間動物園已經暫時關閉，接受當局調查，女童則送醫治療，但具體傷勢礙於案件調查中，無從得知更多細節。

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