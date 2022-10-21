20人搶9席！高雄左楠1級戰區號次出爐　藍拚全上...基進搶關鍵席

▲2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

記者許宥孺、吳奕靖、陳宏瑞、許展溢／高雄報導

2022九合一大選11月26日登場，這屆高雄市第四選區(左營、楠梓區)增加1席，總共有20人要搶9席次，被視為一級戰區。高雄市選舉委員會今(21日)舉辦候選人號次抽籤，藍營現任4人力拼連任，再加上正妹牌新人白喬茵，全力衝刺5人全上搶過半；綠營現任3人同樣拚連任，加上新人黃偵琳、台灣基進陳子瑜，盼大小綠合力翻轉藍營鐵票倉，讓「藍天變綠地」。

高雄市選委會今(21日)辦理高雄市第4屆市長、市議員及里長選舉候選人姓名號次抽籤作業，上午9點於文化中心舉行。

此次左楠選區因人口增加，現有8席議員將增至9席，計有20人登記參選，打破歷屆議員選舉、單一選區參選人數紀錄。現任8名議員都尋求連任，分別是國民黨的李眉蓁、李雅芬、陳麗珍和陳玫娟；民進黨的李柏毅、李雅慧和黃文志，以及無黨籍陳善慧。

▲美女主播白喬茵參選左楠區。（圖／翻攝白喬茵臉書）

由於左楠區被視為藍營鐵票倉，增加的一席，勢必要穩拿，也因此國民黨推出重砲型參選人白喬茵，能及時針對時事針貶，屬較有話題性人物。

▲民進黨高雄市議員左楠區候選人黃偵琳。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨新人黃偵琳是前議員黃昭星女兒，曾任立委劉世芳辦公室執行長，具豐富為民服務經驗，2018年在黨內初選登記截止最後一刻壓線參選，不過最終未通過初選，此次捲土重來，盼能搶下關鍵一席。

▲台灣基進陳子瑜曾任陳其邁幕僚，盼能小綠搶下關鍵席拚過半。（圖／記者許宥孺翻攝）

曾任前陳其邁市府簡任顧問、前行政院副院長辦公室參議的陳子瑜，披上台灣基進戰袍投入參選，盼大綠、小綠齊努力，讓本土5席過半，翻轉藍營鐵票倉，讓藍天變綠地。

【高雄第四選區抽籤號次如下】

1號 劉文晏(男，無)

2號 李柏毅(男，民主進步黨)

3號 白喬茵(女，中國國民黨)

4號 陳善慧(男，無)

5號 吳佩蓉(女，無)

6號 李眉蓁(女，中國國民黨)

7號 劉宥廷(男，無)

8號 謝天助(男，無)

9號 李雅慧(女，民主進步黨)

10號 李雅芬(女，中國國民黨)

11號 蘇博廷(男，無)

12號 鄭侑青(女，時代力量)

13號 陳麗珍(女，中國國民黨)

14號 柳淑芳(女，無)

15號 莊貽量(男，台灣民眾黨)

16號 黃文志(男，民主進步黨)

17號 黃偵琳(女，民主進步黨)

18號 陳子瑜(男，台灣基進)

19號 陳玫娟(女，中國國民黨)

20號 蘇柏銓(男，無)