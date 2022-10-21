不信主人過世！猴子參加葬禮「搖遺體想叫醒他」臉貼臉畫面曝光

▲猴子抓起男死者的手，想試著叫醒他。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一段流傳的影片顯示，一隻猴子參加曾經照顧餵養過牠的男子葬禮，期間牠坐在遺體旁，不但數度臉貼著臉，甚至用力抓起死者的手搖晃，似乎不相信對方已過世，想試著叫醒他。

#WATCH | Gray Langur refuses to accept his feeder’s death, tries to wake him up.



Srilanka - A heartbreaking video of a monkey attempting to wake a dead man has turned viral.



56 year old Peethambaram Rajan, a resident of Batticoloa died on 17th October after feeling unwell. pic.twitter.com/GKjuR04vom — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 19, 2022

綜合NDTV等印度報導，許多分享這段影片的網友宣稱，事發地點就在斯里蘭卡的拜蒂克洛（Batticaloa），而死者正是當地56歲男子拉詹（Peethambaram Rajan）。拉詹前陣子感到身體不適，於17日過世。

在拉詹的葬禮上，有許多親友前來悼念，還有一隻猴子也出現。這隻猴子不但在拉詹遺體旁待了好幾分鐘，還數度與死者臉貼著臉，期間用力抓起死者的手搖晃，似乎是想要叫醒拉詹，即便旁人企圖趕走牠，牠也拒絕離開。

這一幕讓現場許多親友感到震驚，家屬說明，拉詹生前餵養這隻猴子已有一段時間。在畫面曝光之後，許多網友感動，稱讚男死者與動物之間的情誼。