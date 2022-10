不信主人過世！猴子參加葬禮「搖遺體想叫醒他」臉貼臉畫面曝光

▲猴子抓起男死者的手,想試著叫醒他。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

國外一段流傳的影片顯示,一隻猴子參加曾經照顧餵養過牠的男子葬禮,期間牠坐在遺體旁,不但數度臉貼著臉,甚至用力抓起死者的手搖晃,似乎不相信對方已過世,想試著叫醒他。

#WATCH | Gray Langur refuses to accept his feeder’s death, tries to wake him up.



Srilanka - A heartbreaking video of a monkey attempting to wake a dead man has turned viral.



56 year old Peethambaram Rajan, a resident of Batticoloa died on 17th October after feeling unwell. pic.twitter.com/GKjuR04vom