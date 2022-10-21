獨／高雄議員抽籤！她帶「3隻幸運狗狗」卡場外　女警秒變狗保母

▲2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

年底九合一大選倒數，今（21）日舉行高雄市長、市議員參選人號次抽籤。今年3月宣布退出國民黨的前議員朱挺玗這次以無黨身分再度參戰前鎮、小港區，她今天前來抽籤時，特別帶上自己養的3隻狗狗來，笑稱「因為他們是我的幸運家人」，不過，由於會場內不能帶狗進去，守在場外的女警只得秒化身狗保母幫忙照顧。

▲▼朱挺玗抽籤帶「3隻幸運狗狗」，女警秒變狗保母。（圖／記者吳奕靖攝）

3月才剛退出國民黨的高市前議員朱挺玗，這次選戰也不缺席，改以無黨籍身分繼續參戰。今天抽籤日，她特別帶著家裡的3隻狗狗一起陪同，她笑曝原因表示，因為3隻狗狗是她的幸運家人。不過，由於文化中心規定會場內不得帶寵物入場，因此，抽籤時狗狗們只好被留在場外，女警也秒化身狗保母，負責照顧。

▲▼朱挺玗的3隻狗狗不能進場陪同抽籤，場外女警秒變狗保母照顧。（圖／記者吳奕靖攝）

對於抽籤抽到2號，朱挺玗覺得這是勝利象徵，這次用無黨籍身分參選很辛苦，但還是滿好的，「這社會需要無黨無派，我們被藍綠綁架太久了」。這次參選，她口號主打「投給有能力的監督者」，有不少選民對於她退出國民黨覺得心疼，認為是不是國民黨欺負她，她也解釋，其實純粹就是理念不合。

【高雄第十選區抽籤號次如下】

1號 顏坤泉（男，左翼聯盟）

2號 朱挺玗（女，無）

3號 鄭光峰（男，民主進步黨）

4號 黃雍琇（女，民主進步黨）

5號 陳致中（男，民主進步黨）

6號 余宗熹（男，無）

7號 曾麗燕（女，中國國民黨）

8號 于仙玲（女，小民參政歐巴桑聯盟）

9號 黃敬雅（女，台灣基進）

10號 黃彥毓（男，民主進步黨）

11號 吳銘賜（男，台灣團結聯盟）

12號 蔡武宏（男，中國國民黨）

13號 湯茹婷（女，時代力量）

14號 陳麗娜（女，中國國民黨）

15號 陳識明（男，中國國民黨）

16號 李順進（男，無黨團結聯盟）

17號 蔡媽福（男，宗教聯盟）

這屆高雄市第十選區（前鎮、小港區）選情頗為戲劇性，除了民進黨初選落敗的新人余宗熹執意參選、不惜退黨引發風波外，國民黨陳麗娜突襲參選也鬧出內鬨，最終有17人登記參選爭搶8席。此外，陳麗娜和台灣基進黃敬雅也上演復航兩代空姐的大PK，更為選情增添看頭。