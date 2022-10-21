中非國家「前總統兒子」霸占權位　示威群眾遭火力鎮壓！至少60死

▲查德20日爆發反政府示威，外媒報導稱，抗議死亡人數已上修至60人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

中非國家查德20日有數以百計的民眾參加反政府示威，警方向人群發射催淚彈，當局眼看有越來越多人加入抗議隊伍，安全部隊竟直接開槍鎮壓，造成至少60人死亡，數百人受傷。查德原本應於近日重新舉行總統大選，而現任總統馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby）卻在10月1日突宣布選舉延後，引發人民怒火。

▲查德第二大城蒙杜（Moundou）也出現示威群眾。（圖／路透）

根據法新社報導，38歲的五星上將馬哈馬特於2021年4月從接任父親德比（Idriss Deby）的總統大位，他原先承諾在18個月的過渡期後將重新舉行大選，然而，他卻將選舉時程「最久」推遲至24個月後，並在移交權力最後時限結束的周四（20日）過後繼續執政，激怒了國內人民。

數百名示威者20日聚集在首都恩將納（N'Djaména）街頭，警察與安全部隊血腥鎮壓。查德政府發言人指責，示威者破壞了包含省長辦公室、總理卡布札波（Saleh Kebzabo）所在黨部和國會議長辦公室等「公共建築」，衝突中約有30人死亡，其中10人是安全部隊人員，「一場被禁止的示威演變成暴動。」

▲第二大城蒙杜市區出現警察持槍巡邏掃街。（圖／路透）

然而，美聯社報導則稱，首都與第二大城發生的暴力鎮壓造成至少60人死亡，另有數百人受傷。這類大規摸抗議在查德是前所未有的，前總統德比鐵腕執政超過30年，直到他去年4月在打擊叛軍的行動中受傷身亡之前，查德幾乎沒有過公民集體異議，但自兒子馬哈馬特被軍方推舉為臨時總統以來，全國已有過數次示威活動。

報導指出，由於馬哈馬特並非依照查德憲法接任總統，被當時反對黨稱為政變，但後來接受了馬哈馬特提出的18個月過渡期的方案。儘管馬哈馬特最初一度承諾恢復文官統治，也不會參選下屆總統，但10月1日的全國性會議不僅延後大選，還提名他為「過渡總統」，並宣布他可能成為下屆總統候選人。

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