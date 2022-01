5萬觀眾爆踩踏意外！非洲國家盃足賽8死50傷　「瘋擠窄門」影片曝

▲中非國家喀麥隆足球賽發生踩踏事件,至少8名觀眾傷重身亡。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

中非國家喀麥隆24日舉辦非洲國家盃足球賽的16強戰,許多民眾為了支持地主國喀麥隆隊紛紛進場看球,當晚體育場湧入多達5萬名觀眾。然而,在比賽開始前,大批球迷在狹窄的入口搶著進場,發生互相推擠、踩踏意外,造成至少8人死亡、50人受傷。

Tragic news in from Cameroon, at least 6 people dying after a stampede outside Cameroon's African Cup of Nations game against Comoros



[Associated Press] pic.twitter.com/IeLmhAkq9k