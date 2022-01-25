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5萬觀眾爆踩踏意外！非洲國家盃足賽8死50傷　「瘋擠窄門」影片曝

▲▼中非國家喀麥隆足球賽發生踩踏事件，至少8名觀眾死亡，逾50人受傷。（圖／路透）

▲中非國家喀麥隆足球賽發生踩踏事件，至少8名觀眾傷重身亡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

中非國家喀麥隆24日舉辦非洲國家盃足球賽的16強戰，許多民眾為了支持地主國喀麥隆隊紛紛進場看球，當晚體育場湧入多達5萬名觀眾。然而，在比賽開始前，大批球迷在狹窄的入口搶著進場，發生互相推擠、踩踏意外，造成至少8人死亡、50人受傷。

根據美國CNN報導，非洲國家盃足球賽16強賽24日於喀麥隆奧萊姆貝（Olembe）體育場舉辦，由地主喀麥隆對上葛摩聯盟（Comoros），儘管因應疫情已將容留人數從6萬降至5萬，但當晚仍湧進滿場的球迷，因而發生嚴重踩踏事故，已知至少8人死亡、50人受傷。傷者包含數名兒童在遭到踩踏後失去意識，此外也有多名傷患情況危急。

據當地媒體報導稱，事故原因是大批球迷在球賽開始前，爭相搶著入場，後方球迷不斷向前推擠、互相踩踏，才造成傷亡。網友發布的影片中可見，觀眾席後方白色鐵門柵欄開啟後，許多民眾瘋狂湧入，工作人員見狀只能向後退。據悉，非洲足球協會（CAF）已經得知此意外事件，目前正在進行深入調查，並聯繫喀麥隆當地政府與足委會。

路透報導，由於第一輪賽事門票並不賣座，喀麥隆當局為了怕現場太冷清，賽前除了免費發送門票，還派遣公共接駁巴士解決球迷交通問題。另外，當天賽程並未因踩踏意外延宕，最終喀麥隆以2：1擊敗對手，預計29日將在八強賽中對上甘比亞。

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