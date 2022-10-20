慎入！漁港吃生魚片　她筷子一夾竟發現「噁心物體」扭動嚇傻

▲鮭魚生魚片疑似有活蛆。（圖／翻攝臉書社團《爆料公社》）

圖文／CTWANT

這樣的生魚片，看了真讓人害怕。近日一位網友說，她去桃園竹圍漁港吃生魚片，沒想到中籤王，生魚片上疑似有一隻扭動的蛆，餐廳老闆還把責任推給生魚片店家，讓她很傻眼。

原PO近日在臉書社團《爆料公社》發文說，「真的很瞎！好不容易來一趟竹圍吃海鮮，沒想到中籤王！店家的態度更讓我噴飯。」店家的態度很差，「只說一句不然看要怎麼辦。」

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原PO表示，「身為一個老板居然無法作主，還把責任推給賣生魚片的店家，還一直要我們留電話表示會關心是否有身體不適，結果過了快一星期不聞不問，一通關心電話都沒有，決定公開給大家知道。」從照片中可見，鮭魚生魚片旁有一團蘿蔔絲，上面疑似有一隻扭動的蛆，讓人看了作嘔，也不禁懷疑這鮭魚片的新鮮度。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應「蛆耶！老闆怎麼把釣魚的餌拿出來了，是想證明現釣的嗎」、「蒼蠅在魚肉上產卵...多一隻活的，老闆啥咪素不加錢」、「有沒有想過蛆的感受，我家住的好好的你給我強拆」、「這就誇張了！魚體有蟲算是沒品管好！但是蛆，這是跟腐壞的放在一起？還是話說既然有蛆了，那個魚肉沒臭味嗎」、「您的超新鮮高蛋白正在散步！」、「你怎麼會想在2樓吃海鮮？要吃生魚片請去樓下買！那邊流動量比較大，至少看起來比較新鮮，現切的也是有」。

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