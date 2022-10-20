嘉義縣議長盃桌球賽開辦15年　百人賽事晉升千人與會

▲嘉義縣議長盃桌球賽報名球隊及人數相當踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2022嘉義縣議長盃桌球錦標賽在朴子市嘉義縣立體育館精彩開打，自20號起舉行為期4天的賽事，參加隊伍達180隊，共1500人參加，開幕式由嘉義縣長翁章梁與嘉義縣議會議長張明達共同開球，雙方擊球有來有往，現場觀眾直呼非常厲害，為賽事帶來精采開場。

▲嘉義縣議長盃桌球賽，由縣長翁章梁與議長張明達共同開球 。（圖／記者翁伊森攝）

議長盃桌球賽開辦15年，為桌球界知名賽事，開幕典禮邀請嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達、嘉義縣議員黃嫈珺、武清山、朴子市長吳品叡等貴賓到場蒞臨，並由翁章梁縣長與張明達議長開球，兩人擊球有來有往，雙方攻勢連續不停，精彩表現十分吸睛。

議長盃自2007年辦理以來，參賽隊伍從61隊679人成長到今年的180隊1500人參加，桌球賽分為國小三、四、五、六男女組團體及個人賽、國中男女組團體及個人賽、高中男女組個人賽、機關男女組團體及混合雙打、社會男女團體賽，年齡層遍及老少，13歲青少年國手郭冠宏也報名本次大賽，與各路選手切磋球技。賽事提供熱愛桌球的鄉親展現自我的機會，也能會後和球友們見面話家常，是嘉義縣桌球的年度盛事。

▲嘉義縣議長盃桌球賽，縣轄各機關單位報名踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）

張明達議長表示，議長盃桌球賽是每年的桌球重要比賽，感謝嘉義縣政府、嘉義縣環保局、嘉義縣體育會桌球委員會、大同國小的用心協助。議長盃已舉行數十年，參賽人數持續上升，比賽期間選手們切磋球技，賽後還能交流聯誼，顯現嘉義縣十分注重體育發展，期望未來有更多選手加入賽事，讓議長盃更加熱鬧。

翁章梁縣長指出，桌球運動需要的空間不大，但雙方能在擊球間達到足夠的運動量，縣府各單位與縣內各學校都有許多桌球愛好者在下班後打球運動，強身健體之餘還能聯繫同事感情，讓工作業務推動更加順利。本次的議長盃提供選手優良的場地，籌備完善賽事流程，讓選手無後顧之憂的交流切磋。期勉所有教練及選手都能持續精進，在比賽發光發熱，大膽展現球技。