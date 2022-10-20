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捷運中山站改造被轟！網「可以改回來嗎？」　設研院：持續調整修正

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲台灣設計研究院與台北捷運公司合作「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段售票區成果。（圖／台灣設計研究院）

記者林育綾／台北報導

台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，昨19日發布第一階段「售票區」改造成果，沒想到引發許多網友評論「做得不錯，可以改回來嗎？」、「是在設計車站還是設計旅客？」今（20）日設研院也在臉書回應，感謝大家的關注和指教，「優化持續進行中，設研院也將偕同各共創單位持續修正。」

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

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▲「改造前」，捷運公司因應使用需求，逐年增加許多新功能，也讓機台眼花撩亂。（圖／台灣設計研究院）

「台北捷運再設計（中山站）」優化案，針對台北捷運舊站體做示範優化，在硬體及系統的既有條件下，將捷運提供的服務進行整合，包含詢問處、售票機台區域、部分指標等，進行優化改造，階段性公開。

昨日公開第一階段售票區改造成果，強調「以使用者為中心」，建構旅客「由遠到近」的觀看脈絡，除了有一致性的視覺印象呈現，也重新建立資訊的理解，用簡潔有序的介面設計，讓購票體驗更順暢。

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲「改造後」除了一體包膜，也將原先一般機台、多元支付交錯的情形調整，把相同服務的機台擺放在一起。（圖／台灣設計研究院）

不過成果公開後，引發許多網友湧入批評，不少人指出捷運路線圖位置太高，還會可能會反光，不友善老人、小孩、視力不佳的民眾等，其他網友也紛紛留言「設計者真的是捷運常用族群嗎？」、「看完的感想：一定要記得帶悠遊卡。」、「我是使用者，但沒有這設計是以使用者為中心的感覺啊⋯⋯」、「設計得不錯 可以改回原本的嗎」。

▲▼台灣設計研究院發布捷運中山站設計改造，引發網友批評。（圖／台灣設計研究院 TDRI）

▲捷運中山站設計改造公開後，引發網友批評。（圖／台灣設計研究院 TDRI）

台灣設計研究院今也在粉專發文表示，感謝大家對於「台北捷運中山站再設計」先行釋出的售票區提出的關注及指教，「優化持續進行中，設研院也將偕同各共創單位持續修正。」 

設研院說明，與大眾息息相關的公共服務設計是漸進式的過程，同時涉及非常多利害關係人的參與，因此須取得各關係人需求及各項限制、不同條件的最大公約數。而此次改造將分為多年度、採階段性進行，並透過逐一地釋出，漸進式修正與調整。

此次在售票機區的改造，用「一體的包膜」，將原先單一存在、不同色彩的貼紙整併，強化售票區域的一致性印象。也將原先一般機台、多元支付交錯的情形調整，把相同服務的機台擺放在一起，並且以色帶區分現金支付、多元支付、語音支付。

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

▲▼介面上，在沿用舊機台介面系統的限制條件下，進行首頁的語言分流、調整色彩規劃。（圖／台灣設計研究院）

▲▼捷運中山站不一樣了！台灣設計研究院與台北捷運公司合作，展開「台北捷運再設計」優化案，目前公開第一階段成果。（圖／台灣設計研究院）

而在介面上，由於必須沿用舊機台介面系統的限制條件，調整首頁的語言分流，也調整色彩規劃。利用色彩來區分功能屬性，例如金額相關訊息用「黃色」、機台設備狀態使用「綠色」，往下進程的步驟使用「藍色」，取消及返回則使用「紅色」，並以深色背景突顯按鍵，取代原來單一畫面過多的色彩。

此次改造成果也並非定案，還會持續調整，包括網友提出的捷運路線圖和票價高度等。設研院表示，「非常感謝大家對公共設計議題的關注，針對改造案所提出的問題與意見，如票價圖高度的調整、機台付款資訊的呈現等，將進行優化改善。有關售票介面系統，待未來營運單位機台有機會更新後，再進行完善的探討、優化。期待透過系統設計的觀點能給予大眾更好的捷運體驗」。

▼台灣設計研究院說明：

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