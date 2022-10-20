俄羅斯媒體抱怨：中國晶片「故障率40%」　被歐美制裁別無選擇

▲俄羅斯媒體抱怨，從中國進口的晶片故障率高達40%。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

有俄羅斯媒體抱怨指出，最近幾個月從中國進口的晶片，故障率高達40%，遠高於俄烏開戰前的2%，但是因為遭到歐美制裁，所以也別無選擇。

英國科技新聞網站The Register引述俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導，一位匿名消息人士透露，在俄烏開戰之前，晶片的故障率大約2%，但是自從開戰後，故障率就高達40%。

即使2%的故障率已經不太理想，因為由許多晶片組成的設備，品質將會因此面臨很大問題，40%的故障率意味著這是個「非常不適用」的設備。

俄羅斯《工商日報》將原因歸咎於許多大企業祭出制裁，退出俄羅斯市場，灰色市場的「機會主義」營運商，成為唯一願意與俄羅斯企業打交道的實體，但「售後服務」與「品質保證」向來都不是灰色市場業者的強項，如果他們向當局投訴，購買具有非傳統來源的產品，買家反而會自證其罪。

The Register指出，如果中國提供給俄羅斯的晶片，故障率真的高達40%，那今年2月兩國宣稱「友誼無上限」的說法反而變成一種諷刺，中國經常宣稱的「打擊腐敗」、「實現經濟現代化」、「只專注於領先世界的產品研發」的雄心，出現如此高的故障率，也顯得非常詭異。

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