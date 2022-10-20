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張忠謀會見習近平？　國安會副秘：會自然跟各國領袖互動

▲▼蔡英文、張忠謀出席「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文、張忠謀出席「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日宣布台積電創辦人張忠謀擔任2022亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）領袖代表。對於張忠謀是否會與中國國家主席習近平在APEC實體會議上會面？國安會副秘書長徐斯儉表示，張忠謀會有很多機會自然跟各國領袖互動，沒有任何領袖有任何假設。

有關張忠謀是否會與習近平互動一事？徐斯儉表示，不知道習近平會不會主動接觸張忠謀，但他認為，張忠謀會有很多機會自然跟各國領袖互動，向來也是這樣，張忠謀很有經驗，並沒有對任何領袖有任何假設，相信會合乎禮儀的自然方式跟各國領袖互動。

對於張忠謀本次參與APEC，蔡英文表示，張忠謀過去四度為她出任領袖代表，特別向張忠謀致上感謝之意。她說，台灣半導體產業，在國際經濟扮演舉足輕重角色，備受各國關注，這時候由張忠謀出任，是無可取代的不二人選。

蔡英文表示，這是三年來首次實體會議，各界都有很高期待，全球經濟有很大轉變，美中競爭跟烏俄戰爭帶來深遠影響，今年會議能否在確保區域平衡穩定跟成長上達成共識，都是很重要任務，台灣在國際能見度提高，台灣的立場會受到更多關注。

亞太經合會（APEC）今年的主辦由泰國擔任，自2022年11 月 14 日起，一系列的會議即將於曼谷舉行；而APEC「經濟領袖會議」會在11月18日至19日舉行，這是繼2018年巴布亞紐幾內亞，再次舉行實體會議。

在蔡英文任內，張忠謀已第五度出任領袖代表，包括：2018年巴布亞紐幾內亞、2019年智利、2020年馬來西亞，以及2021年紐西蘭主辦的APEC領袖會議；另一次，則是2006年陳水扁任內，他也擔任領袖代表。

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