「張忠謀任APEC代表無可取代」　蔡英文：台灣半導體在國際舉足輕重

▲蔡英文出席「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日宣布台積電創辦人張忠謀擔任2022亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）領袖代表。蔡英文表示，台灣半導體產業，在國際經濟扮演舉足輕重角色，備受各國關注，這時候由張忠謀出任，是無可取代的不二人選。

蔡英文表示，張忠謀過去四度為她出任領袖代表，特別向張忠謀致上感謝之意。她說，台灣半導體產業，在國際經濟扮演舉足輕重角色，備受各國關注，這時候由張忠謀出任，是無可取代的不二人選。

蔡英文表示，這是三年來首次實體會議，各界都有很高期待，全球經濟有很大轉變，美中競爭跟烏俄戰爭帶來深遠影響，今年會議能否在確保區域平衡穩定跟成長上達成共識，都是很重要任務，台灣在國際能見度提高，台灣的立場會受到更多關注。

蔡英文說，希望成員代表可以傳達三個重要立場，首先，努力在貿易自由開放跟競爭之間，供應鏈安全與效率之間取得適度平衡，發展出前瞻進步的經濟架構跟規則，第二，讓各國重視台灣在全球供應鏈所具備的關鍵影響力，也要跟區域夥伴合作，打造可信賴的產業供應鏈；第三，展現台灣的決心與努力，推動綠色轉型、提升勞工福祉跟婦女弱勢的均衡發展。

蔡英文表示，要透過分享台灣經驗，在全球永續發展上做出貢獻，相信張忠謀可以清楚傳達，相信在他帶領下可以圓滿完成任務，為台灣拓展更多更深國際合作跟連結。

亞太經合會（APEC）今年的主辦由泰國擔任，自2022年11 月 14 日起，一系列的會議即將於曼谷舉行；而APEC「經濟領袖會議」會在11月18日至19日舉行，這是繼2018年巴布亞紐幾內亞，再次舉行實體會議。

在蔡英文任內，張忠謀已第五度出任領袖代表，包括：2018年巴布亞紐幾內亞、2019年智利、2020年馬來西亞，以及2021年紐西蘭主辦的APEC領袖會議；另一次，則是2006年陳水扁任內，他也擔任領袖代表。

▼張忠謀再次代表台灣出席「2022亞太經濟合作經濟領袖會議」。（圖／記者陶本和攝）

