2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一選戰白熱化，最終結果也將牽動2024總統大選。《震傳媒》最新民調結果出爐，針對總統選舉，備受外界關注的鴻海創辦人郭台銘，支持度為21.6%，輸給民進黨現任副總統賴清德的21.9%，兩人差距0.3個百分點，但在誤差範圍內。

根據《震傳媒》民調，以「請問，距離總統大選還有1年3個月，如果以下這幾個人有機會參選總統，您比較希望是誰擔任下一屆總統？」為題，調查年滿20歲的台北市民，結果支持賴清德的最多，佔21.9%，而郭台銘為21.6%，接下來依序為侯友宜16.9%、柯文哲12.1%、陳建仁6.4%、朱立倫2.8%，另外都不希望/不支持4.5%，其他未明確回答13.8%。

面對總統大選，目前明確表態的僅任期將滿的台北市長柯文哲，其他人皆不願正面回答，而被頻頻點名的郭台銘曾回應，「政治不是我的選項」，自己目前重心是放在生物科技、基因治療和癌症議題。

有關該民調，是由《震傳媒》委託畢肯市場研究股份有限公司進行，調查時間2022年10月17日至10月18日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。