吃不到300億租金補貼？　林宜瑾要求回溯至申請日

▲林宜瑾（中）今天舉行記者會，籲租金補貼應回溯至申請日計算。（圖／林宜瑾辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院推出300億元中央擴大租金補貼專案，民進黨立委林宜瑾20日舉行記者會，要求內政部重新檢討，讓租屋族敢於申請租屋補助，補貼發放更應追溯至申請提出日。對此，營建署回應，行政院長蘇貞昌有特別指示，租金補貼是4年的計畫，不是只辦1年，「只要補有效租約給我們，我們會一直補下去」。

林宜瑾今天上午舉行「國家租金補貼300億，追溯申請日更好意」記者會，同黨立委張宏陸、王美惠與會。林宜瑾說，由於租屋市場不透明，連帶也使租屋族所獲保障不完整，以申請租金補貼為例，房東出手阻撓的理由就千奇百怪，威脅不續約者有之，直接不給書面租賃契約者亦有之，除了內政部應加強宣導，消解租賃雙方不必要的誤解外，中央政府也應承擔起責任，建立更加公開透明的租屋市場。

林宜瑾並指，有學生在外租屋約期半年，提出租金補貼申請的日期本非租約起始日，加上等候審核的日程，最終在結束租約前能獲補貼的月數並不多，建議補貼發放日應追溯至申請提出日，如此才不至於讓行政流程影響民眾權益。

對此，營建署主任秘書朱慶倫說明，租金補貼不是第一年辦，今年已經是第15年了，只是過去戶數、金額沒有這麼多，租金補貼是延續性的政策，不是辦了4年就不辦了，對於年輕朋友和弱勢家庭，租金補貼一定會繼續辦下去；另對於租約終止者，朱表示，現行有機制在處理，租約停止後就會停止補貼。