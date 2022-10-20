高端保護力報告未補件將廢EUA　李秉穎爆：聽說「品質不好」

▲衛福部說明，高端疫苗若在10月底前未補件完成，將撤銷EUA。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

高端疫苗2021年取得國內緊急使用授權（EUA）後，食藥署也要求高端1年內檢送國內外疫苗保護效益報告。衛生福利部部長薛瑞元日前在立法院提到，食藥署已在7月收到相關報告，但高端公司需在10月底前完成補件，否則將廢止EUA。對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎爆料，自己雖然沒看到相關數據，但聽說「品質不好。」

有關高端EUA的保護力資料，食藥署已在今年7月底收到相關報告，但要求補件。衛福部長薛瑞元日前在立法院接受備質詢時提到，若10月底前未補件完成，即違反附帶條件，將廢止EUA；且若未取得世界衛生組織（WHO）認證，也未提供保護力資料，屆時符合求償的要件，也會求償。

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李秉穎今（20）早接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，高端EUA應是沒到期，但上市一年後必須有現實世界數據，以評估保護效益，也必須繳交相關報告。

周玉蔻追問，衛福部有提到若高端再不送報告，EUA恐怕也會被取消？李秉穎則爆料，高端有送報告，「但是品質不好」。周玉蔻接著詢問李秉穎是否有看到相關數據？他則回應「沒看到，是聽說的」。

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