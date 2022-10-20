記者賴文萱／高雄報導

和知名網紅草爺一起造訪「海岸邊的夢想基地」！高雄市長陳其邁Youtube頻道最新一集的《緊來看邁》，邀請同為高雄人的草爺，共同前往位於彌陀區的漁村小秘境「逗陣摸魚」，2人不僅換上青蛙裝親自進入魚塭捕撈，也一起品嘗咖啡，要歡迎市民朋友多去彌陀，品嚐夢想養殖而成的新鮮美味，享受無敵海景。

平時在公司養魚、釣蝦的草爺，對於養殖很有一套，還在公司裡設置魚池做魚菜共生。不過這次受陳其邁邀請到魚塭捕撈，還是第一次！2人在最新一集的節目中，一同造訪位於彌陀區的漁村小秘境－餘香咖啡「逗陣摸魚趣」。

▲▼陳其邁揪草爺「逗陣摸魚」，曝光彌陀海岸邊漁村小秘境。（圖／記者賴文萱翻攝）

彌陀海岸邊的餘香咖啡，其實是碩士漁夫張博仁的夢想基地，他將生產、觀光及休閒整合串聯，讓遊客看得到、吃得到也體驗得到。

除了日常觀光營業之外，由張博仁打造的「漁創客」，也以傳授優良養殖技術與知識為目標，為在地年輕人們探路，在漁村打造創業的舞台。

節目中，陳其邁與草爺換上青蛙裝下水後，一起體驗捕撈樂趣，而漁網裡滿滿的魚蝦，每一隻都是張博仁用心付出的努力。

▲▼陳其邁揪草爺「逗陣摸魚」，2人不僅換上青蛙裝親自進入魚塭捕撈，也一起品嘗咖啡、吃好料。（圖／記者賴文萱翻攝）

「兩位大男孩，都是真材實料的優秀青年。」陳其邁說，草爺從事影音創作，入圍這一次第57屆金鐘新人獎；他來拜訪過幾次的張博仁，則持續築夢踏實，獲得白金虱王獎、榮獲本年度農村領航獎。

高雄除了積極向中央爭取經費投入，推動農村再生；青年局、海洋局、農業局等也一起幫忙，讓返鄉的農漁村年輕人，可以獲得生產、銷售上的大力支持。

「骨力的人，將故事寫佇這片土地」。陳其邁歡迎市民朋友們，有空來彌陀走走，品嚐夢想養殖而成的新鮮美味、搭配無敵海景！