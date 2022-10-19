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社會 社會焦點 保障人權

快訊／萬華槍手釋放女人質「自轟2槍」倒地！當場躺血泊中

記者黃彥傑、邱中岳、柯沛辰／台北報導

21:30更新：4人中彈送醫。

台北市萬華區19日晚間爆發警匪對峙，邱姓槍手釋放女人質後，當場自轟2槍倒地。稍早槍手在漢口街伏擊萬國幫洪姓角頭，不料對方先一步警覺逃跑，途中他連開14槍，之後又到青山宮開火，總計4人中彈送醫。

稍早在漢口街受傷的50歲男子中9槍、55歲男子中5槍，被送醫救治。據悉，其中一名受傷男子是路人，在槍手逃亡時開槍擊中。

▲▼萬華青山宮警匪對峙，惡煞自轟2槍倒地躺血泊。（圖／記者黃彥傑攝）

▲萬華青山宮警匪對峙，惡煞自轟2槍倒地躺血泊。（圖／記者黃彥傑攝）

之後槍手轉往青山宮旁飲料店挾持人質，再開槍擊中2人（許姓副主委、員警），並與警方對峙，不料隨後自轟2槍倒地，命危搶救中。據悉，員警是腿部中彈，暫無生命危險。

女人質獲釋後透露，槍手稱會自行了結性命，但他不要死在店內，所以特地請她跟警方喊話「不要開槍」，再跑到店外自戕。

青山宮人員透露，許姓副主委疑似因為沒接到兇嫌請託電話，引起殺機。

▼女人質獲釋後心有餘悸。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▼嫌犯急救中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▼霹靂小組全副武裝。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙。（圖／記者黃彥傑攝）

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