萬華槍手「249字訣別兒女」全文！　一句話回應同學埋伏筆

記者葉國吏／綜合報導

台北市萬華區19日發生槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子等人後自盡。邱國隆犯案前在臉書就已經留下249字訣別文，甚至在先前跟女兒的打卡文就已經留下槍擊案伏筆。

▲邱國隆寫下跟兒女的訣別文。（圖／翻攝臉書，下同）

邱國隆臉書最後一篇留給兒女的訣別文如下：

我要離你了。

在這個人生時間裡！你們兄妹是我的心頭肉！爸爸一直深深地愛你們兄妹！以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子！時間表到了沒有辦法！記得要孝順媽媽扶養你們兄妹！去年你向爸爸講！爸爸你沒有對不起我們倆兄妹！你沒有 拋棄我們 一直都在 養育我們！你跟媽媽是你們大人的事情～我很多同學被他的爸媽拋棄完全不管！爸爸你沒有對不起我們倆兄妹！

我愛過^當然也有很多錯誤^

但是一切都讓我自己概括承受。

我不甘願也不接受。

一切都是要我背

責任歸屬^

一個銅板是不會響的……

我會保佑你身體健康平安快樂。

記得我愛過你~

保重自己。

別了

邱國隆這篇訣別文是在19日晚間7點20分留下，不過早在同日下午跟女兒約會打卡文中，有朋友在留言處就問他同學會的事情，當時邱國隆就意有所指的回應「因為我個人的因素！抱歉！如果下次(有機會的話)一定會參與盛會。」似乎已經預告當晚槍擊案的發生。

▼邱國隆回應同學會的事情。