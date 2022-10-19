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政大生一路人生勝利組！憂鬱告白：好幾次想「消失」在這個世界

▲睡眠,睡覺,憂鬱症,憂鬱,情緒,心理,。（圖／pexels）

▲政大生看似一路順遂卻想「消失」，點出了「憂鬱世代」的心聲。（示意圖／pexels）

記者林育綾／綜合報導

一位政大生痛心的告白，點出了「憂鬱世代」的心聲。他是家中獨子，求學一路順遂，擔任班代、參加各種社團，也是同學朋友傾訴心事的對象，一切完美，卻崩潰了。深陷自卑的他說，「有好幾次，我都很想『消失』在這個世界上。」而他的自我揭露，也掀開了這世代青少年面臨的多重試煉與憂鬱風暴。

莊明翰在2000年生，就讀國立政治大學教育學系，大一時罹患輕度憂鬱症，在原生家庭、性別認同、人際關係的種種議題夾擊下，開啟了自我覺察的旅程。同時投入心理學、神經科學的學習，期許能以更同理與慈柔的眼光，看待自己與他人的各類苦難，也因此寫下了《憂鬱世代》這本自剖之書，讓更多人看見，頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐、自我價值困惑的憂鬱症。

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他是家中獨子，從小父母送他學才藝，讀高中完全沒補習，考上彰師大，之後轉學政大。在學校也擔任班代，參加系排、系羽、諮輔志工、高教深耕計畫等，更是同學、朋友傾訴心事的對象。他的一切看起來很完美，但他崩潰了，誠實的說「我是一個自卑的人。」

▲睡眠,睡覺,憂鬱症,憂鬱,情緒,心理,。（圖／pexels）

▲很多孩子為了要獲得大人的認同與愛、符合社會的期待，殘忍地鞭策自己。（示意圖／pexels）

書中也點出，大人或許沒想過，孩子為了要獲得大人的認同與愛、符合社會的期待，殘忍地鞭策自己，像是「週記如果沒有被老師念到，表示我不夠優秀。」、「段考如果掉到第三名外，就是我不夠努力。」、「其他同學都沒事，只有我受不了，一定是我太脆弱了。」一句句內心自我批判，也是一刀刀傷害自己。

特別是成績優異的青少年，心上的傷更重，但最令人不忍的是，他們在崩潰、結束生命的前一秒，往往還苛責、批判自己，一如他總對自己說，「你要知道自己有多幸福，很多人想念書、想溫飽都有困難了。你為什麼就不能堅強、振作呢？」這些也是大人不斷灌輸給孩子、內化在孩子血液裡的自我惕勵。

他勇敢寫出這一世代的青少年所面臨的多重試煉，從原生家庭、升學競爭、社群媒體、性向與人際⋯⋯它們交織成密網，重重襲擊著青少年從不曾了解的陌生，但卻情緒舊傷滿身的自己，以及可能從未在成績以外，探索出的自我價值與存在意義。出版社也提到，「這是一本令人感到非常疼痛、悲傷，但也覺得是希望的自剖書。」

▲▼政大生看似一路順遂卻想「消失」，莊明翰勇敢寫下《憂鬱世代》自剖之書。（圖／寶瓶文化）

▲政大生看似一路順遂卻想「消失」，莊明翰勇敢寫下《憂鬱世代》自剖之書。（圖／寶瓶文化）

《憂鬱世代》由寶瓶文化出版發行，該書也獲得許多學校師長、心理諮商師推薦，如雲林縣樟湖生態中小學校長提到，「令人痛心的現況是，根據統計，從99年至109年，15至24歲的自殺率仍在攀升；而30歲以下服用抗憂鬱劑的人數，從105年到108年，也以每年1萬人的增幅持續增加中。在這些冰冷的數字下，其實是一個個活生生的生命，必須正視，也必須了解。明翰用自身的例子舉出三個方法，來接應憂鬱黑洞，也就是試著接納自己的情緒，並以自我覺察來提醒自己。」

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