BA.5雙價疫苗最新！王必勝：2業者下週審查EUA「通過後安排進貨」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前使用的次世代疫苗為莫德納BA.1雙價疫苗，至於BA.5雙價疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（19）日說明，莫德納和BNT的BA.5雙價疫苗資料已經繳交完畢，將在下週會召開次世代疫苗EUA審查會，如果通過就會安排進貨時程。

莫德納BA.1雙價疫苗從10月11日擴大為18歲以上都可以施打，目前累積接種已經超過89萬。不過，外界先前關心，國際間目前流行的是BA.5變異株，因此也讓外界質疑國內採用非最新型、針對目前社區流行的BA.5雙價疫苗。

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王必勝日前對此回應，BA.1雙價疫苗對BA.2、BA.5等變異株同樣都有很好的效果；目前BA.5雙價疫苗僅有美國通過緊急使用授權（EUA），且採用動物試驗數據屬創新作法，當時也強調，我國審查、採購進度與日本、歐盟相同；不過日本方面在本月初已經通過BNT的BA.5雙價疫苗EUA。

王必勝19日說明，莫德納和BNT的BA.5雙價疫苗資料已經繳交完畢，將在下週會召開次世代疫苗EUA審查會，如果通過就會安排進貨時程。

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