新竹選情怪怪的？　媒體人預測「綠白廝殺」：這2人恐被棄保

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數38天，新竹市長選舉「三腳督」戰況膠著。媒體人韋安18日表示，新竹市的選情「怪怪的」，民眾黨新竹市長參選人高虹安先前因學歷和論文爭議，爆衝聲量和支持度，但最近續航力有點不足，最後恐怕變成「綠白廝殺」，而棄保效應可能發生在高虹安和國民黨新竹市長參選人林耕仁之間。

「新竹可能也會有『棄保』？」韋安18日表示，近日新竹市的選情有點「怪怪的」，高虹安先前因學歷和論文爭議，瞬間爆衝聲量和支持度，但最近續航力有點不足，白綠競爭可能變成台北市長柯文哲民進黨立法院黨團總召與柯建銘兩方之爭。

韋安指出，民進黨新竹市長參選人沈慧虹逐漸展現其專業治理能力；然而，綠白廝殺反而對有民代經驗和企管經驗的林耕仁有利，因此「棄保效應最後關頭，可能發生在高、林之間。」

高虹安日前陷入論文引用風波，資策會執行長卓政宏今（19）日表示，資策會釐清引用論文的情況後已發律師函給高虹安委員，依法規於發文後七日內須作說明，如果本周五或下周一未收到高虹安委員的說明，將依法提出訴訟主張資策會的著作權。