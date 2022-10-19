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砍日航班！虎航超殺促銷「像迴力鏢」　董座嘆「打到自己非常痛」

▲▼台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國門開放，日本也解封，台灣虎航推出三波超殺促銷，包括0元、888元、1010元等優惠機票，未料日本機場鬧人力荒，台虎狂賣機票卻面臨日方通知砍班，台灣虎航董座陳漢銘坦言，「就像射迴力鏢，回來打到自己，非常痛和無奈」，帶台虎將積極尋求解決辦法。

台灣虎航連推三波機票促銷，屢屢引發旅客瘋搶，還有旅客在官網上排隊超過2小時才買到，未料旅客卻收到台灣虎航通知取消航班，引發旅客炸鍋，關鍵原因就出在日本機場地面人力不足，台灣虎航董事長陳漢銘10月16日搭台虎新千歲首航班機親自赴日，拜會15個官方、機場地面場站、旅遊協會等單位，逐一溝通，初步獲得共識，明年1月起包括東京、大阪、新千歲和沖繩等將可增班。

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明年二線城市包括茨城也已向台灣虎航明年1月有機會開站，如果1月、2月還無法完成開站，縣廳和機場透過這次溝通，有共識會協助提供給旅客地面交通補助，包括茨城、岡山、仙台、旭川等都有此規劃。

針對台虎三波促銷引發民眾瘋搶，飛日航班被迫取消引發民怨，班機尚未全面恢復飛是否還會再推促銷，陳漢銘說，台灣虎航一直以創意行銷做市場，但他也必須坦白說，過去三波促銷，是台虎全體同仁看到旅客疫後想要出國的期待，因此連續做三波促銷，希望滿足旅客出國期待，但碰到日本場站人力不足，「有點像射回力鏢，射回來打到自己，非常痛，也非常無奈。」

陳漢銘表示，台灣虎航畢竟是被通知日方場站沒辦法有飛機進來，因此減班，也積極尋求解決辦法，促銷跟任何業者配合上，台虎不會間斷。

陳漢銘強調，日方是在開放之後，才看到自己場站不足，台灣虎航才收到減班通知，不能說過去促銷是錯的或欺騙，過去促銷都是計畫日本可以開放恢復正常旅遊秩序規劃，但日方10月11日開放後，才碰到這樣狀況調整，台虎創意行銷對消費者有利，消費者出國有機會，不會間斷。

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