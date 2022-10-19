台虎董座宣示「明年1月起不減班還要增班」　4航點至少增班29班

▲台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

各國邊境開放，日本機場鬧人力荒，導致各航空公司出現減班，台灣虎航董事長陳漢銘為此10月16日親自飛日協調，今返國正式宣布，經正式溝通，台灣虎航將調派30名人力支援日本場站，航線明年1月開始不會減班，還會增班，包括東京、大阪、新千歲、沖繩等，總計共增班29班，且不排除更多。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，經他拜訪地面場站代理，這次重點在地面場站代理溝通有突破，單純就地面場站人員包括票務等，也獲得共識，為維持國人大假日赴日旅遊，經雙邊協調，台虎將啟動調派台虎現有桃園機場人力，約有30人可以使用，可跟日本地面代理取得共識，希望由台虎人力支援現況不足情況。

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陳漢銘指出，透過台虎人力支援，有助營運航班正常化，此次溝通重點放在日本東京、大阪、新千歲和沖繩四個點，地面場站也感謝台虎支援，原來二三線城市，陸續因這次溝通，積極爭取，有些二三線城市，或許有機會明年1月就能開航復航，包括茨城等。

若因人力問題無法順利開站，陳漢銘說，明年1月、2月日本二線城市，也可以透過日本東京航線到日本仙台或茨城，透過新千歲航點滿足旅客到旭川地面接駁，透過大阪可到岡山。

陳漢銘強調，日本航線接下來不但不會減班，明年1月起還會增班，新千歲目前減到一週3班，將增加至一週7班，地面代理也有共識，未來大假日或許有機會再增班，可能有每週大於7班規畫；大阪每週6班，將再增加7班，一週增加到13班。

東京每週11班經溝通後，同意增加18班，東京包括成田、羽田共計每週29班；沖繩維持每週7班，也獲得同意，視旅客需求，找到其他可支援因應方法，不排除還能再增班。

針對砍班旅客面臨退改票，陳漢銘表示，虎航過去三波促銷無論是票價888元或1010元，受減班影響的旅客都能以購買機票金額，視需求可以改到其他航點，新千歲改到東京也不會增加費用，退改票期限延長至明年1月。