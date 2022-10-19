虎航被迫砍班　董座赴日喬班機「新千歲、東京明年1月增班」

▲台灣虎航。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，不少國人搶飛日本，不過因日本機場地面作業人力不足，台灣虎航遭通知飛日航班砍班，台灣虎航董事長陳漢銘週日親自赴日「喬航班」，今(10/19)返國出面說明，宣布新千歲、東京等航點明年1月將增班，二線城市若人力依舊短缺，將相互支援或評估鄰近航點增班。

台灣虎航表示，經相關單位討論後，研擬是否由航空公司派員支援，讓航班順利執行，並減少航班調整幅度，將旅客影響減到最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經陳漢銘親自與日方初步協調後，初步達成共識，部份場站於明(2023)年1月，航班數量可望有重大進展，包括桃園-新千歲(札幌)航線，有機會自現行的每週3班增至每週7班、桃園-東京成田/東京羽田及高雄-東京成田航線可望執行每週29班。

不過因日本二、三線城市機場如仍因人力、設備短缺而持續無法開放，則也將評估是否就鄰近航點執行增班，以滿足市場需求。

台灣虎航董事長陳漢銘也向日本各地方縣廳提案，期望各縣廳能考量是否藉陸路交通的補助，以滿足台虎旅客想要造訪當地的旅遊計劃。

台灣虎航表示，向日本拜會後，台虎已和日方端初步凝聚共識，考量台虎是飛航日本最多航點的航空公司，其中包括許多二、三線城市，現階段將共體時艱、互相支援，以協助日方各場站度過人力短缺的時期，也維繫台日雙邊友好的情誼，更期待能儘速回到疫情前雙邊得以自由往來的旅遊觀光榮景，藉台虎綿密的航網，可就近利用日本各地機場便捷的造訪台灣，以促進雙邊的旅遊經濟體。

