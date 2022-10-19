三大新變異株侵台！6QA一次搞懂「亞洲下個強勢株」　4種症狀曝光

▲新變異株BA.7、XBB及BQ.1.1皆已在台現蹤。（示意圖／桃機提供）

記者張乃文／整理報導

新興變異株再度在台現蹤。BA.5衍生出的新分支BA.7已公布4例境外個案，另外免疫逃脫能力強、甚至二次感染風險更高的XBB及BQ.1.1變異株也侵台。目前雖尚未有本土個案，但以香港、新加坡疫情監測，指揮中心預估，XBB有機會在亞洲取代BA.5的成為強勢變異株。對於3大新變種崛起的資訊、如何防護，《ETtoday新聞雲》整理了6大重點，帶讀者一起了解。

Q：BF.7、XBB、BQ.1.1各是什麼？

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A：BF.7由Omicron亞型變異株BA.5演化而來，10月4日在中國內蒙古自治區首度驗出，與親代毒株相比，擁有更強的免疫逃脫能力，而Omicron系譜早就以免疫逃脫特質而惡名昭彰。

XBB又稱為BA.2.10。兒科急診醫師吳昌騰解釋，XBB在今年8月於印度首次被檢測到。特性包括免疫逃逸能力強，以疫苗數據舉例，針對三針疫苗加BA.5突破感染形成的免疫背景下，XBB免疫逃逸大概是「BA.2的28倍」，是「BA.5的19倍。」

至於BQ.1.1的特色，吳昌騰則說，除了比BA.5的複製速度快3成、出現二次感染風險高，傳播力也加強；且BQ.1.1 不但能逃避疫苗和自然免疫，「而且可能逃避藥物抗體！」換言之，無論是疫苗、自然感染，甚至抗體治療方法，都可能會奈何不了它。

而這三株的共同點皆是由「BA.5」衍生而來。

Q：這三株病毒株症狀有哪些？容易引發重症嗎？

A：BF.7引發的症狀包括顫抖、頭痛、胸痛、嗅覺改變、持續咳嗽、聽力喪失，多數都與感染Omicron其他亞型變異株相似，但也不能忽略其他新冠症狀，例如疲憊、腹痛、腹瀉、流鼻水、喉嚨痛。

台大醫院小兒科醫師李秉穎則說，目前觀察到大多都是輕症、重症數偏少，不須太過擔心，也不至於對醫療體系造成重大負擔。

XBB雖有免疫逃脫能力強、導致重複感染機率增加的特性，但目前並未有症狀變嚴重的證據。另外，新加坡XBB變異株感染病例多屬輕症，而台灣所驗出的XBB個案同樣為輕症，不過仍需持續監測。

不過，包括BQ.1.1在內，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，無論是哪種變異株，皆為Omicron的其中一種，症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒等常見呼吸道症狀。僅少數個案有嗅味覺異常，死亡病例也並未增加。

Q：目前哪些國家有出現案例？

A：除了中國不少省分發現確診案例，BF.7也在德國、法國、丹麥、英國及比利時、荷蘭等歐美各國迅速傳播。另據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，該國目前活躍病例中，BA.5和BA.4.6仍是最具傳染力的前2大主流毒株，但BF.7以4.6%位居第三，被認為可能很快取代前二名。

吳昌騰指出，XBB於8月在印度首次被檢測到，在9月初XBB首次現蹤新加坡，也預估疫情將在11月中旬達到峰值，每天會有15,000例新增病例。香港XBB境外移入也已超過其他新變異株，羅一鈞更推估，XBB在亞洲可能成為下一個取代BA.5的強勢變異株。

BQ.1.1則是今年7月中才首次在尼日利亞發現，吳昌騰提到，3個月來，已在英國、日本、美國、加拿大、比利時、丹麥等逾10多個國家發現。

Q：台灣有案例嗎？

A：羅一鈞說明，目前國內在8月到9月間曾經檢出3例BF.7境外移入，分別來自荷蘭、法國、美國，後續並未發現引起本土個案。不過10月也再新增1例BF.7境外個案，至今已累計共4例。

國內新增BQ.1.1有2例，分別是德國1例、荷蘭1例，在9/26~9/27入境。

1例XBB來源則是香港，在9/23入境。在境外移入中，目前BA.5佔76%、第二是BA.2.75佔10％，接著依序為BA.2佔7%、BA.4.6佔5%、BF.7佔2%。

▲指揮中心強調，入境有症狀者機場仍會進行唾液採檢，以監測病毒。（示意圖／記者游宗樺攝）

Q：因應對策有哪些？

A：指揮中心指揮官王必勝強調，機場仍會針對有症狀者做唾液PCR篩檢，過去每日約有30~60位受檢，隨著開放人數增加，「應該會增加到每日100人」，依照過去經驗，有症狀者驗出陽性者約30%，指揮中心會針對陽性檢體送昆陽實驗室基因定序監測，且「確診者與同住家人鬆綁政策暫不考慮。」另外，王必勝也說口罩規範會較晚討論，「應該是11月後才有機會。」

至於民眾個人防護部份，李秉穎也提醒，新變異株BF.7一定會進來，尤其在解封的狀態下「速度會更快」。因此醫師建議，民眾出國或從國外回來都要非常小心，有一點症狀就要馬上做檢驗，不舒服就別出去，即便2天內快篩或PCR陰性，病毒有潛伏期，不一定就是真的沒染疫。

「人群聚集處、飛機上感染風險極高」，李秉穎說，聽過不少人都是在飛機上感染，尤其飛機氣流很強，飛沫傳染可達好幾公尺，民眾一定要戴好口罩，上廁所時注意接觸傳染。

免疫逃脫能力更強的BQ.1.1及XBB，指揮中心表示，現有單株抗體藥物確實對BQ.1.1和XBB預防治療效果打折，不過口服抗病毒藥物對新變異株無抗藥性，仍能有效治療。

羅一鈞解釋，在BA.1~BA.5流行過程中研發出來的單株抗體，雖對新變異株的預防治療效果打折，對此前的變異株仍有治療或預防效果，好消息是口服抗病毒藥物及注射用型瑞德西韋，沒有報告指出對新變異株有抗藥性，國內最常用的藥物都還是有效。

疫苗部分，羅一鈞提到，已有次世代疫苗問世可提供大家注射，預期對新興變異株應有預防效果在。



Q：這些變異株會變成主流株嗎？

A：羅一鈞認為，國際上可能會取代BA.5的包括BF.7、BA.2.75、XBB等在世界各地流行，「候選病毒株方興未艾」，任何可能性都無法排除，需要持續觀察，才能知道冬天會流行哪一株病毒株。

觀察美國資料，羅一鈞說明，目前BQ.1.1比其他變異株更強勢，不少當地專家預測可能取代在美國仍占多數的BA.5成為主流病毒株。

在亞洲方面，羅一鈞表示，新加坡的XBB是已經超過50%，香港統計最新境外移入中的XBB也已經超過其他新興變異株，佔比超過10%，XBB有機會在亞洲取代BA.5的成為強勢變異株。

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