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打高端赴日「補打疫苗方案」簽核中　衛福部長：確定已經要上路了

記者洪巧藍／台北報導

打高端造成出國赴日障礙有望解套！指揮中心昨日拋出目前正研議是否開放加打，已進入簽核程序。衛福部長薛瑞元今（19）日受訪被問及何時上路實施？他僅簡短回應「已經要上路了」。

▲▼衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

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日本並未認可台灣的高端疫苗，如果沒有接種三劑受認可疫苗要赴日，必需持有出國前72小時PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，也引發高端出國障礙爭議。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，目前正在研議針對如赴日本沒有打到認可疫苗需提供PCR陰性證明的狀況，開放補打認可疫苗；他也補充，這是屬於政策範疇，無需經過ACIP專家諮詢會討論，目前已在簽核中，待完成簽核就會與國人報告。薛瑞元今日出席立法院財政委員會，會前接受堵訪時不願多談，僅說方案「已經要上路了」。

針對打高端疫苗是否可以再補打其他疫苗，莊人祥9月底曾表示，目前僅有提供去美國等「沒有接種認定疫苗就不能入境國家」的民眾補打，至於日本是「未打認定疫苗可提供出國前72小時PCR陰性證明」，就不在此範圍；現在則準備比照此作法，擴大到赴日民眾也適用。

▲台南傳出1名女子打二劑高端疫苗，疑發生不良反應導到半身癱瘓，個人、家庭受到嚴重衝擊，台南市社會局社工介入關懷協助。（圖／示意圖，非本案事人，記者林悅翻攝，下同）

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