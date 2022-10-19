「下班小心」成最後問候！傳訊息遭不讀不回　才知女友捲進機器慘死

▲南韓SPC旗下企業麵包工廠傳出悲劇，女員工被絞入機器內慘死。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓食品集團SPC旗下擁有知名冰淇淋、甜甜圈、速食等品牌，不過位於京畿道平澤市的麵包工廠15日清晨卻傳出死亡意外，一名年僅23歲的女性正職員工圍裙被機器吸入，當場遭果醬攪拌機器絞死。事後，女員工的男友透露，情侶倆原定事發當天前往釜山旅遊，豈料卻遇憾事，傳送給女友的文字訊息再也無法被「已讀」。

根據《韓國日報》，已故女員工的男友17日現身平澤市某處殯儀館，靈堂內傳來此起彼落的痛哭聲，而他則是強忍著淚水向媒體公開與女友兩人在手機通訊軟體Kakao Talk上的文字訊息，兩人在通訊軟體上對話的時間點介於15日清晨6時20分至上午11時，起初女員工還在對話中分享釜山某觀光景點的地圖，提議可以趁旅遊時多走走。

之後，男子在對話中向還在麵包工廠內上班的女友加油打氣，「剩下的時間也好好加油喔」、「下班時要小心喔」，不過此時卻再也未收到女友的回訊，甚至對話軟體上仍顯示著「1」（未讀），男子這才開始感到不對勁，心急如焚問道，「下班了嗎」、「（為什麼不回我）是發生什麼事了嗎？」

沒想到，女友卻因為圍裙被機器吸入，最後導致整個人被捲進果醬攪拌機器，當場被絞死。看著手機顯示的「未讀」，男子心痛地哀嘆，「原本這天說好我們要一起去釜山玩，因為我們至今還未曾到訪過釜山......」

男子受訪時透露，其實他與女友是在SPC集團這間工廠所認識的，他負責原料整理、女友則負責準備材料，雖然兩人負責的單位不同，不過在緣份的加持下，兩人還是決定從同事進一步發展為愛侶關係，交往至今約10個月。

只不過幸福很快就劃上休止符，男子被迫與在麵包工廠上班的女友生離死別。男子認為，公司必須為這樁悲劇負責；同時他透露，女友從料理學校畢業後，為了儘速達成成為麵包師傅的夢想，因此高中畢業後便直接投入職場。