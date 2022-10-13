飛機才起飛「100公斤輪胎噴飛」黑煙狂竄！　驚悚畫面曝光

▲ 飛機起飛後輪胎墜落。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利南部塔蘭多（Taranto ）的機場11日上午出現可怕一幕，一架飛機才起飛離地幾秒鐘，重達100公斤的輪胎鬆脫墜落，還竄出黑煙。所幸歷經11小時的飛行，順利降落美國。

Un Boeing 747 Dreamlifter operat de Atlas Air (N718BA) care a decolat marți dimineață (11OCT22) din Taranto (IT) spre Charleston (SUA) a pierdut o roată a trenului principal de aterizare în timpul decolării.



Avionul operează zborul #5Y4231 și transportă componente de Dreamliner. pic.twitter.com/R95UHkLD7V — BoardingPass (@BoardingPassRO) October 11, 2022

綜合西雅圖時報等報導，這架大型貨機11日上午9時許自義大利塔蘭多的機場起飛，目的地為美國南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston），但才剛起飛就發生故障事件。

畫面顯示，在飛機升空的同時，直徑約120公分、重約100公斤的輪胎位置先是竄出濃濃黑煙，接著輪胎突然鬆脫下墜向前飛，撞擊地面後彈起多次，不斷向前方移動。最終，墜落的輪胎在機場外部一處葡萄園被發現。

儘管發生這起意外事件，飛機仍繼續朝目的地飛行，11個小時後順利降落在查爾斯頓的波音生產工廠。相關事故原因仍有待調查確認。