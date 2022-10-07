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大膽預測iPhone 14 Plus會大賣！他點「2優勢」喊換機　網卻秒打臉

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO認為，iPhone 14 Plus比iPhone 14 Pro Max還值得買。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果iPhone 14 Plus今（7）日正式開賣，以128GB容量3.19萬元售價起跳，擁有6.7吋大螢幕，重量卻僅203公克，與同樣是6.7吋大螢幕的iPhone 14 Pro Max相比，重量輕上37公克，同樣容量的機型也有7千元價差，就有網友指出，對於一般人來說，有簡單的基本功能就夠了，預測iPhone 14 Plus 會大賣。

原PO在PTT發文，大讚iPhone 14 Plus根本是主力中的主力，80%的人對手機的要求，這台都有達到，「很多人根本不需要太複雜的功能，只要大螢幕而已」，而且同樣6.7吋大螢幕，iPhone 14 Plus僅有203公克，但iPhone 14 Pro Max卻重240公克。

▲▼ iPhone14懶人包（圖／記者劉維榛攝）

▲iPhone14系列價格。（圖／記者劉維榛攝）

他大膽預測，iPhone 14 Plus會大賣，「時間越久越明顯」，現在使用iPhone 12的他認為，照相、日常紀錄都很夠用，夜拍也很不錯，「一般紀錄是要啥專業規格，多數人真的用不到，現在數字基本款，硬體規格根本很夠」，並考慮換iPhone 14 Plus，「螢幕大就是爽」。

貼文一出，有網友點頭認同，「降點價的話就無敵手了」、「我記得XR出的時候也是被酸到爆，結果也是賣的不錯」、「Pro重量就是硬傷啊，而且動態島對我個人是扣分」、「大賣啊，Apple第一隻6.7吋重量僅203克左右的」、「我也很好奇，買Pro的人又有幾個人能真的用到這些厲害的功能」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲多數網友認為，有錢買iPhone 14 Plus，不如直上Pro系列。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有網友抱持不一樣的看法，認為價格差不多，不如直接買iPhone 14 Pro，「其實就是看使用者需求，但是買這隻會被很多人罵盤」、「這隻就14最差最盤的」、「庫存仔才買」、「價錢不上不下的」、「同等價格不買Pro是盤喔」、「這個價格帶會買i13 Pro或是i14 Pro」。

然而，許多網友都提到，iPhone 14 Plus適合當長輩機，「長輩很愛這隻」、「我媽要換手機的話，我會幫她買這支」、「長輩神機，結案」、「很適合買來給長輩，不用捏緊買Pro Max」、「長輩就是大螢幕看得舒服，重量拿的舒服」。

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