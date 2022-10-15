退休經理接「李警官」電話...賣台積電長榮股票　1500萬積蓄飛了

▲陳男誤信詐團指示，一生積蓄化為烏有。（示意圖／路透社）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名陳姓退休經理，接到自稱是李姓警官的男子電話，稱陳的銀行帳戶涉及詐欺與洗錢，陳男驚慌失措，依照對方指示，變賣「護國神山」台積電、「航海王」長榮、聯電股票，連同帳戶內現金共1500萬元匯入指定帳戶，以求自保。2週後，家人懷疑他遭詐騙集團欺騙，報警處理，但指定帳戶內的金錢早已被提領一空，一生積蓄化為烏有。

台中市刑大表示，66歲的陳姓退休經理接獲桃園戶政事務所來電，電話另一頭說有民眾影印他的身分證影本及委託書，要申請戶籍謄本，陳一頭霧水，回覆並無此事，對方立刻接著說會向警方報案。沒多久，就有一名自稱是李姓警官的人去電，告知陳的帳戶涉嫌詐欺及洗錢，將在電話中製作筆錄，並請檢察官分案調查，避免財產被查封或遭法院收押。

陳男一聽財產可能遭凍結，遂配合對方指示加入LINE好友，將帳戶內現金，以及台積電、聯電、長榮等多張股票與保單變賣，籌得1500萬元現金，全數匯入對方提供的人頭帳戶。

▲▼詐團冒充假檢警，誆騙陳男帳戶涉及洗錢，要求陳男轉移財產。（圖／台中市刑大提供）

「李姓警官（詐騙團體）」威脅陳男，須配合檢調遵守偵查不公開，不得將此事告訴親友，陳男信以為真，照著話做；直至2週後，陳的家人要向他商借現金，他卻身無分文、沒有現金可借，家人詢問過後，驚覺遭到詐騙立即報警，經警方清查陳男財產，發現1500萬元已被詐團提領一空。

刑大統計，2022年1到9月份以「假檢警」手法詐騙案發生46件，財產損失達3000餘萬，其中又以65歲以上老人受騙居多，詐騙案件手法分別以「猜猜我是誰」、「假投資」、「假冒公務員詐財」等3類為大宗，警方提醒家中若有長輩或獨居家人應給予關心，時時提醒家人提高警覺，避免遭詐騙。

刑大呼籲，檢察官、警察不會透過電話指示民眾交付錢財，不會監管任何人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，民眾切勿聽信詐騙集團指示匯款或轉帳，若遇到此類事項應謹慎以對，小心求證，切記防詐三口訣「一聽、二掛、三查證」，若聽到關鍵字，立刻撥打110或165專線查證。