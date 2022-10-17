「戀足癖」拐女直播主大尺度視訊　側錄逼包養！賠10萬判+判拘

▲女直播主遭潘男以「戀足癖」之名拐騙，在2萬元的誘惑下視訊露臀卻遭側錄。（圖／翻攝被害人臉書）

記者黃哲民／台北報導

高雄1名潘姓男子去年在柬埔寨工作時，透過臉書向北市1名女直播主自稱有「戀足癖」，以1萬元為餌騙對方開視訊把玩玉足給他看，更加碼到2萬元慫恿對方露臀，但潘男根本沒打算付錢，得逞後竟側錄用來要脅對方答應包養，更把不雅影像隨機傳給對方好友，事發後，潘男賠償10萬元和直播主達成和解，台北地院依詐欺等罪判潘男拘役60天，得易科罰金6萬元，可上訴。

本案受害直播主臉書有5000多位追蹤者、IG有1萬多位粉絲，潘男先前跟她完全不認識，前年（2020年）11月間，潘男透過臉書搭訕對方，自稱有特殊的「戀足癖」、誇獎對方一雙長腿很迷人，願以2500元買幾張對方自拍的腳底照片，並依直播主的要求先匯款，因而贏得對方信任。

▲女直播主遭潘男以「戀足癖」之名拐騙，在2萬元的誘惑下視訊露臀卻遭側錄。（圖／翻攝被害人臉書）

去年（2021年）潘男到柬埔寨工作時，再私訊直播主聲稱看腳底照片不過癮，要求開視訊把玩玉足滿足他，並開價1萬元打賞，直播主信以為真，在鏡頭前聽從潘男的擺佈，潘男趁機灌迷湯，慫恿直播主再多露一點，潘男還不露臉地手淫助興，並不斷加碼到2萬元，最後直播主把翹臀跟其他私密部位，都讓潘男看光光。

結果直播主不但酬勞分文未得，她在視訊裡各種搔首弄姿，全被潘男側錄存證，潘男找各種理由拖延付錢，卻又要求直播主答應讓他包養，直播主看透潘男伎倆、果斷拒絕，潘男竟拿側錄影片當籌碼，並以多個假帳號輪番私訊轟炸直播主，揚言要將不雅影像上傳爆料公社等公開社團，企圖要脅直播主就範。

直播主怕歸怕、立場沒有軟化，沒想到潘男真的把她露臀等不雅影像，隨機傳給她的幾位好友，甚至把影片截圖PO到她的粉絲頁還到處留言，直播主憤而提告揭發，檢方查出潘男本案所用帳號IP位址與綁定門號都在柬埔寨。

潘男經朋友通知挨告，去年底回台應訊認罪，並火速賠償10萬元和直播主和解，直播主撤回對潘男的竊錄、誹謗2項告訴，法官審理後，依詐欺得利、散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位共2項罪名，合併判處潘男拘役60天、得易科罰金6萬元，可上訴，潘男已返回柬埔寨工作。