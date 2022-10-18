南京「黑眼圈門診」大排長龍　醫師曝：有患者18歲就來看診

▲南京黑眼圈門診。（圖／翻攝荔枝網，下同）

記者魏有德／綜合報導

南京市第二醫院在2021年開設「黑眼圈」門診，時隔一年，求診者仍大排長龍、一號難求。擔任主治醫師的整形外科副主任胡亮發現，有18歲的年輕患者求診，不建議過早治療，同時，胡亮也認為，治療黑眼圈並不是「剛需」，而是「改善型需求」，約七成求診者的黑眼圈沒有必要使用藥物或醫美的方式干預治療。

《九派新聞》報導，南京市第二醫院的黑眼圈門診已經有患者在排隊候診，這家門診每週一開放20個號源，有著13年從醫經歷的整形外科副主任醫師胡亮是這個黑眼圈門診的坐診醫生。

胡亮表示，黑眼圈主要分為色素型、血管型和結構型三種，色素型與黑色素在眼周沈澱有關；血管型則是因為眼周真皮層較薄，皮膚下的血管會看起來更明顯，呈現出青紫色；結構型則是因為淚溝、眼袋等問題，導致光線在眼下形成陰影；也有人的黑眼圈屬於這三種類型的結合體，也被稱為「混合型」黑眼圈。

胡亮認為，發現黑眼缺過早出現在患者不適合的年紀，有過度衰老的現象，是可以適當進行干預治療，不過，他也發現有18歲的患者求診，便不建議治療，「有些人是過於焦慮，或因為身邊的人去關注他的黑眼圈。」

胡亮提醒，自然衰老、紫外線照射、化妝品殘留、持續熬夜、壓力過大，都會導致黑眼圈的產生，而減少熬夜、適當用眼、長時間用眼後遠眺放鬆、戴墨鏡防止光老化，都可以起到預防的作用，「黑眼圈的出現和晚上睡覺時間一定有關，不會因睡眠時間長短產生變化，預防是最好的方法，已經出現黑眼圈在改變生活習慣就有點晚了。」