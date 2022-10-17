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穿牛仔褲落伍了！「年輕人只穿破褲」震驚他　網2原因戰翻：想丟光

▲▼台北車站,高鐵,台鐵,台北轉運站,返鄉人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲年輕同事驚吐「如果牛仔不是破褲，沒人要穿了啦」。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

「早知道不穿牛仔褲了！」一名男網友表示，最近與年輕同事聊到穿著話題時，發現他們嫌棄「牛仔褲很像中年人」，若真的要穿牛仔褲也只會挑「破褲」款型，讓原PO感到震驚。文章引發網友論戰，「無法理解超大洞的破褲」、「都穿多口袋工作褲，方便舒服」、「牛仔褲真的越來越少穿，想丟光了」。

一名男網友在PTT以「穿牛仔褲已經是中年人象徵了嗎」為標題直呼，近日與一群年輕同事參加活動，發現他們都不穿牛仔褲了，「有穿的人...也是那種破破爛爛那種破褲」，讓原PO內心一陣衝擊。

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好奇心驅使下，原PO詢問同事對牛仔褲的看法，殊不知對方笑虧，「牛仔褲很像中年人...如果不是破褲沒人要穿了啦，大家都穿機能褲或者休閒褲，牛仔又悶又熱，看起來又老氣」，一番話再度讓原PO傻眼不已，「靠北，早知道不穿牛仔褲了！」

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲穿牛仔褲引發討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

文章曝光後，引發大批網友炸鍋回應，「不錯了啦 ！老年人=西裝褲+上衣紮進去」、「條紋黑運動褲就+9超愛穿」、「真的欸，沒講還沒發現，好像真的很少人穿牛仔褲了」、「現在年輕人好像穿寬褲或是緊身褲，然後把襪子包住褲腳的比較多」、「現在都韓系穿著，中年人不懂」、「貴的牛仔褲屁孩買不起」、「無法理解超大洞的破褲」、「都穿多口袋工作褲，方便舒服」、「牛仔褲真的越來越少穿，想丟光了」、「UQ一半以上都牛仔褲阿，顏色不一樣而已」。

有網友認為，傳統的牛仔褲厚重又悶熱，「真牛仔那磅數在台彎很難穿啦，夏天穿出去內褲都濕一片」、「太悶熱，大學就沒再穿牛仔褲了」、「牛仔褲穿的人真的變少，畢竟太悶熱，機能（布料）褲通風透氣比較舒服，但我還是穿牛仔褲，因為我懶得洗褲」、「牛仔褲也是一分錢 一分貨啊！要穿舒適一點的就多淘點錢，而且一件可以穿一年以上，還百搭很划算」、「牛仔褲很硬，不好穿」。

▼網友戰翻。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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