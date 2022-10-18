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「宋楚瑜傳真機」黃義交　曾用一句話逼府說明凍省立場

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

▲前立委黃義交。（圖／翻攝自臉書／黃義交）

文／中央社

前立委黃義交17日墜樓送醫不治，享壽69歲。黃義交是國際新聞特考出身，為人處事得宜、風度翩翩、學養俱佳，宋楚瑜省長時代擔任發言人有「傳真機」之稱；在修憲凍省爭議之際，一席「機關算盡太聰明」話語更激起台灣政壇波浪。

黃義交出生雲林縣，駐外國際新聞人員特考及格後進入新聞局從基層做起，後轉任台灣省政府新聞處副處長，成為時任台灣省長宋楚瑜的貼身愛將之一；1998年凍省後，轉換戰場成為第4至7屆立法委員（1999年～2012年），政壇經歷豐富。

曾任兩屆台灣省議員的國民黨立委楊瓊瓔向中央社記者表示，黃義交當年跟隨時任台灣省長宋楚瑜，擔任台灣省政府發言人時相當年輕、瀟灑，為人非常客氣、談笑風生，且能力非常好。

她回憶當年說，身為民意代表常要拎著很重的包包搭飛機趕場，黃義交每次看到都會上前主動幫忙提包包，真的非常貼心、令她十分感動。

楊瓊瓔指出，黃義交跟女兒的感情非常好，女兒從美國回台，兩人會牽手逛百貨公司，還曾被誤以為黃義交有了新女友；當時黃義交還開玩笑地說，「牽手的當然是我的情人」，原來是指上輩子情人，顯見黃義交相當疼愛女兒。

民進黨立委陳歐珀表示，他在民國87年擔任省議員，黃義交當時是省政府新聞處長，許多省議員給黃義交一個封號叫「傳真機」；因為黃義交可以完全反映省長宋楚瑜的意思，也能把省議員們的意見、如實轉達給宋楚瑜。

陳歐珀說，雖然他是民進黨籍省議員，但黃義交對各黨派都一視同仁，處事真的很理性專業，工作非常敬業，並獲得大家及宋楚瑜的肯定；黃義交後來轉戰立委時，問政水準亦非常專業。

一位不願具名黃義交友人也表示，黃義交是宋楚瑜擔任省長期間的愛將，跑黨政新聞的記者一定都會跟黃義交打交道；而宋楚瑜又是故總統李登輝陣營裡的重要角色，因此很多訊息在報導前要查證時，都要透過宋楚瑜做回應。

這位友人指出，當時記者都有截稿壓力，晚上12時前要將稿子傳回報社，黃義交在黨政記者間的綽號也叫「宋楚瑜傳真機」；因為只要記者詢問、查證消息時，黃義交一定會在截稿前回覆媒體詢問，因此對他印象深刻。

身為宋楚瑜的貼身愛將，黃義交除忠實傳達「宋省長」政策意見外，1997年的「凍省」修憲在台灣政壇掀起政治風波，面對總統府、行政院等各方圍剿省政府團隊，黃義交當時援引紅樓夢「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」話語反擊，逼得時任總統府秘書室主任蘇志誠出面說明立場。

正是有這段省府行政歷練，親民黨內人士指出，黃義交擔任立委期間，不管是質詢、提案都非常專業，且因曾任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書，在卸任立委後，不但時時關心國內外情勢，也常會跟宋楚瑜交換意見。

宋楚瑜晚間透過親民黨發布新聞稿時亦透露，最近還與黃義交通話、見面，黃義交三不五時還會提供國際新聞與評論給他參考；突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。

親民黨內人士指出，黃義交是位非常開朗、幽默，擁有豐富學問與非常關心大家的「好大哥」，每次見到宋楚瑜跟大家時都會講幾句笑話、讓大家開心；黃義交也非常注重身體健康，長年保持運動的習慣，如今竟發生此憾事，真是令人非常不捨。

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